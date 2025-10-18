Cruz Azul vence al América en el Clásico Joven y es segundo en la tabla general

Cruz Azul volvió a demostrar su fortaleza en el Clásico Joven. Los celestes remontaron y vencieron 2-1 al América en el estadio Olímpico Universitario, sumando tres puntos valiosos que los impulsan en la tabla general y confirmando su gran momento bajo el mando de Nicolás Larcamón.

El América abrió el marcador al minuto 30 gracias a Brian Rodríguez, quien aprovechó el primer tiro a puerta de su equipo para adelantar a las Águilas. El uruguayo sumó así su quinto gol del torneo y encendió la ilusión americanista en un duelo que, desde el arranque, se jugó con intensidad en cada zona del campo.

Imágenes del Cruz Azul vs América | IMAGO7

La reacción celeste no tardó. Apenas tres minutos después, al 33’, Gabriel “El Toro” Fernández igualó el encuentro con un potente disparo dentro del área. El delantero besó el escudo y celebró efusivamente con sus compañeros, alcanzando también cinco tantos en el campeonato.

Para la segunda mitad, André Jardine se vio obligado a realizar cambios. Alejandro Zendejas, quien había ingresado al minuto 28 por Víctor Dávila, no pudo continuar por lesión y cedió su lugar a Álvaro Fidalgo al inicio del complemento.

Imágenes del Cruz Azul vs América | IMAGO7

Nicolás Larcamón también movió sus piezas desde la banca. El estratega argentino mandó al campo a Willer Ditta e Ignacio Rivero, movimientos que le dieron solidez y energía a la Máquina. El impacto fue inmediato.

Ignacio Rivero se vistió de héroe al marcar el gol de la remontada. El capitán celeste apareció dentro del área y con un disparo cruzado venció a Luis Ángel Malagón, desatando la euforia en la afición cementera.

En el cierre del partido, América buscó el empate con insistencia, pero se topó con un inspirado Andrés Gudiño. El arquero celeste fue clave con varias atajadas determinantes, sosteniendo la ventaja y consolidando una actuación digna.

Imágenes del Cruz Azul vs América | MEXSPORT