Así vivieron Kevin Mier y Willer Ditta los primeros 45 minutos desde la banca

Juntos, sentados y sin la casaca, así vivieron los minutos del primer tiempo, Kevin Mier y Willer Ditta, jugadores que fueron a la banca en el partido contra las Águilas del América en este sábado.

En el encuentro que cierra la jornada 13 del Apertura 2025, Nicolás Larcamón decidió mandar a la banca a Kevin Mier y a Willer Ditta, jugadores que fueron con la selección de Colombia en esta Fecha FIFA, donde se enfrentaron a México y ante Canadá.

A ambos jugadores no se le notó contentos en el banquillo, se sentaron juntos, estuvieron sin ponerse la casaca de los suplentes y solo se dedicaron a ver el encuentro, hasta que Nicolás Larcamón los puso a calentar.

Debido al trámite del partido, Willer Ditta entró para la segunda mitad, caso contrario al de Kevin Mier, que no vio acción en los 90 minutos que se jugaron en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

¿Por qué no jugaron de inicio Ditta y Mier?

Ambos jugadores quedaron libres de sus responsabilidades con la Selección de Colombia el miércoles, sin embargo, se presentaron en La Noria hasta el viernes, por lo que Larcamón decidió no contar con ellos de arranque para este partido.

Esto, de acuerdo a la información de Carlos Ponce de León en el Reaccionando de RÉCORD.