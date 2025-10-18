¡De la mano del capitán! Nacho Rivero anota golazo ante América para voltereta de Cruz Azul

En el medio de una extraña edición del Clásico Joven, Cruz Azul tomó la ventaja gracias a una gran anotación de su capitán y máximo ídolo actual, Ignacio Rivero. El partido desde su previa fue extraño debido a que La Máquina descansó a un par de sus jugadores titulares debido a una indisciplina después de la Fecha FIFA.

Fueron el portero Kevin Mier y el defensa central Willer Ditta quienes no pudieron ser parte de la plantilla titular debido a que no reportaron a tiempo a los entrenamientos del equipo celeste, por lo que Nicolás Larcamón decidió no contar con ellos al principio de uno de sus partidos más importantes en el Apertura 2025.

Nicolás Larcamón saludando a André Jardine | Imago7

Remontada de la mano de Rivero

Cuando el partido se encontraba en una paridad que parecía no se iba a romper, vino una de las jugadas de peligro del equipo de Larcamón, misma en la que Ignacio Rivero, quien llevaba poco tiempo dentro del campo, recibió, se dio la media vuelta y metió un poderoso disparo de pierna derecha, el cual se volvió intajable para Luis Ángel Malagón.

El estadio 'explotó' gracias al festejo de la afición cementera, acompañado también de la efusividad de Rivero, quien salió corriendo a una de las bandas para celebrar con su afición, seguido de levantarse la camiseta para mostrar un mensaje con una prenda debajo del uniforme, todo esto acompañado de todos sus compañeros.

🚨¡GOLAZOOOO, GOLAZOOO, GOLZOOO!⚽



¡Golazo enfermo de Nacho RIvero! Tremendo jugadón para irse arriba en el marcador 🔥‼️



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠 #MegaFutbol pic.twitter.com/T4SbtC5ST8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

Paridad hasta el ingreso del capitán

En un partido en el que también América tuvo varias bajas, Cruz Azul ha logrado tomar la ventaja después de verse abajo en el marcador por muy poco tiempo, ya que al minuto 31, Brian Rodríguez había aprovechado un error grosero por parte de Jorge Sánchez, quien no pudo reventar el balón, permitiendo que 'Rayito' adelantara a los de André Jardine en el Estadio Olímpico Universitario.

Tan solo dos minutos después del error de Sánchez, Kevin Álvarez 'regresó el favor', ya que por la banda derecha quiso regresar un balón a modo a su portero Malagón, dejando el pase a mitad de camino, permitiendo que Gabriel 'El Toro' Fernández interceptara para inmediatamente definir ante la salida del portero del Tri y empatar el marcador.

Larcamón felicitando a Rivero tras la remontada | MexSport

¿Por qué La Máquina cambió de portero?

Para sorpresa de todos los aficionados de Cruz Azul, el portero Kevin Mier fue enviado a la banca por decisión de Nicolás Larcamón; sin embargo, la decisión no fue técnica, pues la información circuló inmediatamente; tanto él como su compañero Willer Ditta no reportaron a los entrenamientos cuando se debía, es decir, el miércoles 15 de octubre, y por el contrario llegaron a las instalaciones de La Noria hasta el viernes 17, desatando molestia de la directiva y el cuerpo técnico.

América también utilizó a muchos de sus suplentes, pues elementos como Alejandro Zendejas presentaban una molestia muscular, la cual comenzó a presentarse dentro de la Fecha FIFA. André Jardine tuvo que hacer uso del jugador mexicoamericano debido a la lesión de Víctor Dávila, pero desafortunadamente al medio tiempo también se resintió Zendejas y tuvo que ser sustituido por Álvaro Fidalgo.

Efusivo festejo del plantel y la afición | MexSport