Kevin Álvarez comete grosero error y regala el empate a Cruz Azul

Comenzó la Jornada 13 de la Liga MX, siendo el duelo más atractivo el de la Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América, mismo que en su primer tiempo ya dio mucho de qué hablar, específicamente en los goles de ambas escuadras, mismos que llegaron gracias a errores de Jorge Sánchez y Kevin Álvarez respectivamente.

Clásico Joven I IMAGO7

Regalo de Kevin

El duelo entre Celestes y Azulcremas, comenzó con un dominio total del equipo local, sin embargo, para sorpresa de todos, el América se puso arriba en el marcador tras un gran error de Jorge Sánchez que fue capitalizado por Brian Rodríguez.

Cuando la tribuna y el ambiente tuvieron dominio amarillo, apenas dos minutos después del gol, el lateral derecho del América, Kevin Álvarez, retraso de mala manera el balón para su portero, Luis Malagón, sin embrago, la esférica fue sin fuerza hacia la portería, situación que aprovecho Gabriel ‘Toro’ Fernández, quien condujo hasta el área chica de Malagón y terminó por anotar el empate.

Gol de Gabriel Fernández I IMAGO7

Tras la anotación, el lateral mexicano se llevó las manos al rostro y miró al cielo, consciente de haber regalado el empate al rival y poniendo nuevamente el ánimo para los Celestes quienes ya habían avisado en un par de disparos, anteriormente en el juego.

Tras el empate, la Máquina se volcó al frente, intentando agobiar a la zaga americanista que poco o nada han podido hacerse del balón y crear posesiones largas, ya que un buen acomodado Cruz Azul, le ha cortado todas las salidas.

Con 45 minutos disputados, tanto André Jardine como Nicolás Larcamón, tendrán que ajustar sus cuadros para tratar de romper la defensa del otro y así conseguir el tanto de los tres puntos, que con solo cuatro fechas por delante, podrían valer oro puro para cualquiera de las dos escuadras.

Gol de Cruz Azul I IMAGO7

¿Problemas para Javier Aguirre?

Las preocupaciones tras los errores puntuales de ambos jugadores no solo es una llamada de atención para sus cuerpos técnicos, sino también para la Selección Mexicana, puesto que ambos jugadores son los principales contendientes a la lateral derecha previo a la Copa del Mundo.

Antes del partido, tanto Álvarez como Sánchez causaban 'dudas' en los aficionados para tomar la banda de la derecha, sin embargo, la carente producción de jugadores hacen que el Vasco Aguirre tenga limitadas opciones en esa zona del plantel y tras la actuación de ambos en el Clásico Joven, parece que las preocupaciones pueden ir a la alza a sólo meses de que arranque el Mundial en el 2026.

Álvarez en Selección I IMAGO7