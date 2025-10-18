Gabriel Milito asegura que la 'Hormiga' tiene que hacer más merecimientos para ir a Selección

Después de que Armando González se convirtió en el segundo mejor goleador mexicano del torneo y fue aplaudido por la afición esta noche ante Mazatlán, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, pidió ser cuidadosos con el jugador, pues aún tiene que hacer más méritos para pensar en llegar a la Selección Mexicana.

“Quiero que seamos cuidadosos. No, el hecho de anotar siete goles no significa que tenga que ir a selección o ir a Europa el semestre que viene; hay que hacer muchos más méritos para merecer ese salto para jugar en la selección nacional; aparte, con los delanteros que tiene México, no sé, quizás porque soy un argentino y si alguien anota siete goles con Boca o River, no se reclama ir siempre a la selección, se necesitan más méritos para ir a selección”, señaló.

Gabriel Milito en declaraciones tras el partido | Alfredo Olivarez

Buen momento, pero solo eso

Asimismo, consideró que le alegra el buen momento que vive su jugador, pero pidió que se le deje tranquilo y no confundirlo, ya que tiene mucho margen de mejora, ya que tiene muchos casilleros por completar.

“Yo considero que a ‘Hormiga’ hay que dejarlo tranquilo; que tiene muchos casilleros para completar todavía. El que haya hecho siete goles, bienvenido sea; nos alegra muchísimo y se los merece porque trabajó mucho. Se lo merece, pero estas costumbres de que los jugadores se ponen por las nubes y, cuando no va bien, llevarlo al infierno, no lo comparto. Intento ser mucho más equilibrado", destacó.

'Hormiga' sumó su séptimo gol del campeonato | Imago7

"Va bien para la edad que tiene, los minutos que jugó, pero llegar a la Selección Nacional son palabras mayores y no hay que confundirlo; no vamos a dejar que se confunda y tiene claro que va a ser evolucionando, seguirá con mucho margen de mejora”, agregó.

Con calma para los seleccionados

Finalmente, pidió calma ante los rumores donde colocan a los futbolistas Sub-20 que vieron actividad con la Selección Mexicana en Europa, como Hugo Camberos y Yael Padilla, asegurando que necesitan más partidos en Primera División.

Milito suma cuatro victorias consecutivas con Chivas | Imago7

“Para jugar en Europa, tuve que jugar 150 partidos en Primera División en Argentina. Ninguno de los tres casos llega ni al 10 por ciento de esa cantidad. Si hoy fueran a Europa, no irían con la preparación que deberían tener. Que les dará la preparación, jugar partidos en un club grande como Chivas. ¿Cuál es la ansiedad de ponerlos para ir a Europa? No importa el cuándo o cómo. Muchas veces es preferible no confundir a los chicos porque es una trampa peligrosa. Que se preparen bien y cuando vayan, se queden 10 años y hay muchos ejemplos y ese es el proceso para mí”, concluyó.