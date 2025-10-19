Santiago Fernández explota y responde a Christian Martinoli

La tensión entre Santiago Fernández y Christian Martinoli volvió a encenderse después de varios años. El exfutbolista respondió públicamente al narrador de TV Azteca tras los recientes comentarios del comunicador, que revivieron el episodio que marcó la carrera del exjugador durante el proceso olímpico rumbo a Pekín 2008.

¿Qué pasó entre Martinoli y Santiago Fernández?

El conflicto tiene origen en aquel partido ante Haití, cuando México, dirigido por Hugo Sánchez, ganó 5-1 pero quedó fuera de los Juegos Olímpicos. En ese encuentro, Fernández falló jugadas claras de gol y fue duramente criticado por Martinoli, quien lanzó frases que con el tiempo se volvieron virales, como “de qué te vas a disfrazar”.

En una entrevista reciente, Fernández aseguró que las palabras de Martinoli afectaron su vida incluso después de su retiro. “Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”, señaló el exjugador, haciendo referencia al impacto que tuvo aquella narración en su reputación.

Durante la transmisión del partido Tigres vs Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2025, Martinoli respondió con ironía a las declaraciones de Fernández: “Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera”. El comentario provocó una nueva reacción del exdelantero.

Fernández responde a Martinoli

A través de un video de más de seis minutos publicado en su canal de YouTube, Fernández contestó directamente a Martinoli, acusándolo de fomentar actitudes negativas en el ámbito público. “Querido Christian, después de tantos años donde me has citado repetidamente... hoy he decidido tomar la palabra y compartir contigo de la misma manera... mi derecho de réplica”, expresó.

El exjugador aclaró que no habla desde el resentimiento, sino desde la reflexión sobre el impacto de la crítica mediática. “Con los años me ha dado el valor y el impulso suficiente para regresar y buscar hacer la diferencia... siendo algunos de los más críticos la salud mental y el acoso: el bullying”, declaró Fernández.

En otro fragmento, cuestionó la falta de empatía de Martinoli y los límites del humor en los medios deportivos: “También deberías saber que con tus comentarios puedes llegar a marcar a quienes se convierten en objeto de estos... aún así, a día de hoy, con profunda decepción, veo que desafortunadamente sigues demostrando una falta de empatía total y absoluta”.

Fernández concluyó su mensaje asegurando que su carrera no fue arruinada por nadie. “No, Christian, ni tú ni nadie arruinó mi carrera... Yo jugué el tiempo que quise jugar y lo hice en los mejores equipos de México... Y eso ni tú ni nadie me lo puede rebatir”. Con este nuevo capítulo, la vieja controversia entre ambos vuelve a estar en el centro de la conversación del futbol mexicano.

