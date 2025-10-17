¡No se va! Alex Blanco confirma que se queda en Fox Sports pese a narrar NBA en Prime Video

El periodista mexicano, Alex Blanco estará dentro del equipo de transmisiones para la NBA en Amazon Prime Video, en la búsqueda de la plataforma de hacerse todavía más grande y más atractiva para los amantes del basquetbol.

En acción | AP

¿Alex Blanco seguirá en Fox Sports?

Alex Blanco compartió en sus redes sociales la noticia de que se incorpora a Prime Video para narrar la NBA, lo que confundió a varios al pensar que esto significaba su salida de Fox Sports, empresa que ha tenido problemas recurrentes en los últimos meses.

Sin embargo, el conductor decidió aclarar la situación y lanzó un mensaje en sus redes sociales, en el que explica que no saldrá de Fox Sports, pues le dieron la oportunidad de estar en Amazon Prime Video para cubrir la NBA.

"Ayer anuncié que me incorporaba a las transmisiones de la NBA en Prime Video pero quiero informarles para que no haya confusiones que seguiré trabajando en mi casa FOX Sports haciendo La Última Palabra y Money Line. Agradecido con los directivos de mi empresa por dejarme colaborar con Amazon prime para narrar los juegos de la NBA", escribió Blanco.

El acuerdo de Prime Video y NBA para México

Prime Video y la NBA han concretado un acuerdo histórico para la transmisión de partidos en México a partir del 21 de octubre de 2025, lo que marca un nuevo capítulo en la manera de consumir deporte en el país. Esta alianza de 11 años permitirá que los aficionados disfruten de la temporada completa directamente desde la plataforma, sin cargos adicionales a su suscripción.

En juego | AP

El acuerdo incluye 130 partidos de temporada regular, 17 juegos de la Emirates NBA Cup (10 de fase de grupos y 7 de eliminación directa), todo el SoFi Play-In Tournament, juegos seleccionados de playoffs, una serie de Finales de Conferencia, y por primera vez, las Finales de la NBA completas.

Una de las grandes novedades es que todas las transmisiones estarán disponibles en español, producidas desde un estudio ubicado en la Ciudad de México. Para conectar aún más con la audiencia local, se ha confirmado un equipo de talento nacional compuesto por Alex Blanco, Omar Quintero, Paulina García Robles, Enrique Garay, Mary Carmen Lara y Fernanda Aguilera, quienes se encargarán de narrar y analizar cada partido.

Esta alianza también abre la puerta al NBA League Pass dentro de Prime Video, ofreciendo a los usuarios la opción de contratar este servicio para acceder a todos los encuentros de la temporada regular, la NBA Cup, el All-Star Game, los playoffs y las finales, con funcionalidades adicionales como elegir la transmisión local o visitante y reproducir en dispositivos móviles.

En partido | AP



