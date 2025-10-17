Majo González y la playera por la que pide que América no la demande

La narradora de TNT Sports publicó una foto donde demuestra su americanismo y, a la vez, su afición por Taylor Swift

Majo González y la playera que presumió en redes sociales
Majo González y la playera que presumió en redes sociales | @MajolaB
Marcos Olvera García
17 de Octubre de 2025

Este viernes, mediante sus redes sociales, Majo González, narradora de la cadena televisiva TNT Sports, subió una peculiar foto donde aparece con una playera de Taylor Swift con los colores de las Águilas del América.

La playera, que se ha hecho viral con varios equipos y en varias situaciones, no es lo relevante de todo el caso, sino la descripción que Majo le pone a la publicación, pidiendo que el cuadro de América no la demande por la playera que está usando.

La publicación de Majo González en redes | CAPTURA
La publicación de Majo González en redes | CAPTURA

Ante la publicación de González, los comentarios comenzaron a llegar, algunos asegurando que el temor de la demanda no tendría que venir del cuadro de Coapa, sino de Taylor Swift.

Los comentarios de los aficionados | CAPTURA
Los comentarios de los aficionados | CAPTURA

Ante los comentarios, González comentó que con Swift no había problema, asegurando que son amigas y que no tendría porque haber una demanda entre ellas.

También hubo aficionados de Chivas que, en la publicación, aseguraron que 'la buena' es la de Taylor Swift con la playera de Chivas, incluso, más americanistas se unieron y comenzaron a publicar más fotos similares.

Los comentarios de los aficionados | CAPTURA
Los comentarios de los aficionados | CAPTURA

