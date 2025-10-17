Aaron Ramsey, jugador de los Pumas, ofrece jugosa recompensa para encontrar a su perrita

Aaron Ramsey sigue buscando a su pequeña perrita, mascota que ha estado buscando desde hace varios y simplemente no ha podido dar con su paradero. Cabe mencionar que desde un inicio, el jugador de los Pumas, ofreció una recompensa sin revelar el monto, pero ahora su angustia ha provocado mencionar la jugada cantidad.

El miembro de la familia Ramsey llamada ‘Halo’ es de suma importancia en la vida del jugador tanto que en las últimas horas ha lanzado una recompensa de 20 mil dólares para quien encuentre al cachorro, así lo dio a conocer a través de Instagram.

Se ofrece recompensa por 'Halo' l CAPTURA

Varios días de búsqueda

El jugador de los Pumas sigue buscando a su cachorro desde inicios de la semana pasada donde mencionaba que ‘Halo’ se encontraba desaparecido en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de ‘Hipsterrier’, un albergue para perros.

Ramsey l IMAGO7

De acuerdo a la información que el propio Ramsey comparte en sus redes sociales, su mascota llevaba más de tres días extraviado; sin embargo, él y su familia apenas fueron notificados de esto apenas durante las primeras horas del pasado 13 de octubre.

"Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de 'Hipsterrier' que es un albergue para perros", escribió en Instagram en su primer llamado de búsqueda.

"Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!”, terminó por catapultar sin todavía en ese momento revelar una cantidad exacta y ahora ha mencionado en su historia de dicha red social los 20 mil dólares.

Liga MX l IMAGO7

¿Se pierde juego ante los Rayados?

El galés será baja contra los Rayados. Debido a una lesión que arrastra desde antes de Fecha FIFA, y que provocó que se bajara de la convocatoria de su selección, el mediocampista no estará disponible para el partido contra Monterrey de este fin de semana.

Asimismo, el jugador de 34 años está en riesgo de perderse lo que resta de temporada regular del Apertura 2025, debido a las molestias musculares que presentó en los entrenamientos y que provocó su ausencia del anterior partido de los Pumas de Liga MX ante Chivas.

Aaron Ramsey l IMAGO7