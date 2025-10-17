Álvaro Morales y Ricardo Peláez protagonizan caluroso debate en vivo

Durante una reciente emisión del programa deportivo ‘Futbol Picante’, se vivió un momento inesperado entre Álvaro Morales y Ricardo Peláez. Lo que parecía iniciar como un acalorado debate sobre la lealtad a los equipos de fútbol, terminó en un gesto de agradecimiento por parte del periodista hacia el exdirectivo de Club América.

Ricardo Peláez como directivo del América | IMAGO7

Todo comenzó cuando Ricardo Peláez cuestionó a Morales sobre su cambio de equipo del Cruz Azul a las Águilas, señalando que era contradictorio apoyar a diferentes clubes luego de haberse identificado con uno desde la infancia. “Explícale a la gente, a la cámara, cómo le haces para cambiar de equipo, después de afianzarte a un equipo desde pequeño”, expresó Peláez frente a las cámaras.

Lejos de responder con polémica, como suele ser costumbre en el panelista, Álvaro Morales sorprendió al agradecer a Peláez por haber construido el equipo que lo hizo cambiar de colores. “Fue gracias a ti, hermano. Gracias a ti que construiste una América sólida, exitosa, gracias a ti y al Piojo Herrera”, declaró con serenidad el periodista, reconociendo la influencia del directivo en su afición actual.

La respuesta de Morales generó reacciones tanto en el foro como en redes sociales, donde los usuarios destacaron el tono conciliador del comentarista, así como la forma en que Peláez recibió el comentario.

CAPTURA DE PANTALLA

Reconocimiento inesperado en medio del debate

La conversación entre Álvaro Morales y Ricardo Peláez tomó por sorpresa a la audiencia, ya que ambos suelen protagonizar fuertes confrontaciones verbales en programas anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, la dinámica fue distinta, y el gesto de agradecimiento cambió el rumbo del diálogo en Futbol Picante.

Morales reconoció públicamente que su admiración actual por el Club América se debe al proyecto deportivo que Peláez lideró durante su etapa como director deportivo del equipo azulcrema. Bajo su gestión, América vivió una de sus etapas más exitosas en la última década, incluyendo títulos de liga y una identidad competitiva que marcó época.

CAPTURA DE PANTALLA

Un cierre cordial entre figuras polémicas

Al finalizar la conversación, Peláez y Morales se dieron la mano, mostrando profesionalismo y respeto mutuo, pese a sus diferencias constantes en temas futbolísticos. La emisión, en la cual estaban figuras como Heriberto Murrieta, Héctor Huerta y dirigido por Javier Alarcón, continuó sin inconvenientes y se mantuvo en tono reflexivo, dejando una imagen poco común entre ambos personajes.

Este momento quedó marcado como un nuevo capítulo en el debate entre figuras con posturas opuestas. El gesto de Morales no sólo sacó de ritmo a Peláez, sino que también dejó sin palabras al propio Alarcón.

CAPTURA DE PANTALLA