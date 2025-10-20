Lola del Carril arremete contra críticos de Argentina: “Todos quieren que pierda”

Argentina se quedó en la orilla de conquistar el Mundial Sub 20 luego de caer en la Final ante Marruecos; la derrota caló hondo para los sudamericanos debido a las constantes críticas y burlas recibidas que han desatado una ola de comentarios en redes sociales.

Una de las defensoras fue Lola del Carril, quien se hizo famosa en el Mundial de Clubes con Marc Crosas, que desató un post en su cuenta oficial de X con mensaje hacia los detractores de la Selección de Argentina Sub20.

“Increíble como todos quieren que pierda Argentina. Increíble que siempre el discurso es que nos ayudan. Tierra inagotable de talento y exportación. Tierra futbolera”, resaltó provocando la reacción de la afición.

Pollo Oritz se burla de Argentina

Uno de los que destacó con una burla fue Raoul ‘Pollo’ Ortiz quien lanzó un comentario aprovechando la derrota de Argentina ante Marruecos que iba dirigido en especial a TyC Sports con una imagen de aficionada con la playera albiceleste desconsolada.

El mensaje del analista deportivo de FOX Sports fue interpretado como una burla hacia la Albiceleste y hacia los medios argentinos, en especial para el medio deportivo sudamericano, conocido por su cobertura apasionada de la Selección Argentina.

Dicho posteo no se quedó allí y causó revuelo en cuestión de minutos, la publicación se viralizó y recibió cientos de respuestas de aficionados molestos, quienes acusaron al comentarista de tener una actitud provocadora y envidiosa.

¿Cómo quedó el marcador de la Final?

Marruecos sentenció en la primera parte el marcador gracias a Yassir Zubiri quien colaboró con el doblete para destacar como la figura del partido que en cuestión de minutos terminó con la ilusión de Argentina en Santiago de Chile.

La Albiceleste no pudo reaccionar para la segunda parte y finalmente se concretó lo inesperado Marruecos convirtiéndose en campeón del Mundial Sub 20 ante una de las favoritas sudamericanas que se quedó con el premio de consolación.

