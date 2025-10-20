Fiorentina arremete contra Santiago Giménez por penal: “Es escandalosa su acción”

El Milan, de Santiago Giménez y compañía, han arrebatado el liderato en la Serie A luego de imponerse 2-1 sobre la Fiorentina en la séptima fecha, gracias a un doblete impulsado por Rafael Leao para llegar a 16 unidades y desplazar al Inter.

Rafa Leao l AP

Sin embargo, tras el partido no faltaron las críticas y el directivo de La Viola, Daniele Prade aseguró que la acción que derivó en la marcación del penal sobre el delantero mexicano fue muy exagerada por el jugador, asegurando que no lo tocaron.

“Marinelli (árbitro) no tuvo el coraje de mantener su decisión. Nos jugamos la vida y debemos entender que algo así no se puede hacer. Es escandaloso. Giménez estuvo 20 minutos en el suelo y ni siquiera lo tocaron”, resaltó el directivo.

Daniele Prade no se guardó nada y resaltó sus indiferencias con el silbante en acciones concretas: “Poco antes, Ranieri recibió una falta que podría haber sido expulsada, pero en cambio le mostraron una amarilla.”

Milan l AP

Nada que reprocharle a la Fiorentina

Daniele Prade resaltó que la Fiorentina dejó todo por el corazón y que no hay nada que reprocharle por lo desarrollado en el juego pese a la derrota en San Siro que le mete de lleno en la zona baja del campeonato.

“Concedimos un gol con 10 hombres. Lo sentimos. La Fiorentina jugó con el corazón y no merecía perder de forma tan espantosa. Sufrimos una derrota dolorosa; nuestra clasificación está en negativo, no lo esperábamos. Tres puntos después de siete partidos: eso no es lo que somos”, mencionó.

Prade mostró confianza en su DT: “Si alguien puede sacarnos de esta situación, ese es Stefano Pioli. El resto es culpa mía. Las protestas en Florencia deberían dirigirse exclusivamente a mí: recibí más de 90 millones de euros para construir el equipo.

Fiorentina l AP

¿Daniele Prade se culpó?

Daniele Prade aseguró que el momento que vive el equipo es culpa suya: “Si alguien tiene la culpa, soy yo. Lo que ocurre en el campo es producto del momento. Nuestro estadio está en pésimas condiciones, y hemos empezado con tres partidos fuera de casa”.

Serie A l AP