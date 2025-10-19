¡Última llamada! Así luce el panorama de Pumas para clasificar a Play In

Última llamada. Pumas afrontará una semana clave para sus aspiraciones en este Apertura 2025. A pesar de acumular cinco partidos seguidos sin victoria, el Club Universidad Nacional aún depende de sí mismo para calificar al Play In. Sin embargo, en esta jornada doble enfrentará a dos rivales directos en este pelea por la Fase Final, por lo que en caso de no ganar ambos encuentros, sus posibilidades se reducirían notablemente.

Panorama de Pumas y sus aspiraciones para llegar al Play In del Apertura 2025

Tras 13 jornadas, los dirigidos por Efraín Juárez marchan en la 10ma posición con 14 puntos de 39 posibles, apoderándose del último lugar para llegar al Play In. Seguido de ellos están Atlético San Luis, Santos y Atlas empatados con 13 unidades y un escalón abajo se encuentra León con 12. Con esta poca diferencia, los Felinos se medirán esta fecha doble ante un par de estos equipos que pelean por el puesto que les pertenece a ellos aún.

El miércoles 22 de octubre, Pumas recibirá en el Estadio Olímpico Universitario al Atlético San Luis, mientras que el sábado 25 visitará a León. En caso de perder alguno de los dos encuentros o ambos, los dirigidos por Efraín Juárez ya no dependerían de sí mismos para clasificar al Play In. Por lo tanto, en esta jornada doble necesitan sumar más puntos que sus dos contrincantes y también superar por al menos un punto a Santos y Atlas.

Pumas acumula cinco partidos sin ganar

Sin embargo, para depender de sí mismos en esta pelea por el Play In, Pumas está obligado a romper su mala racha dentro de este Apertura 2025. A pesar de haber sumado un ‘punto de oro’ frente a Rayados en Monterrey, el Club Universidad Nacional acumula cinco juegos seguidos sin victoria.

La última vez que los Felinos sumaron de tres puntos fue el 12 de septiembre, cuando vencieron 1-4 a Mazatlán como visitantes. Posterior a esto, empataron 1-1 contra Tigres, perdieron 3-1 ante Juárez, fueron goleados 4-1 por América, cayeron ante Chivas 1-2 en CU y empataron en su último partido con Rayados en el Estadio BBVA.

¿Cómo le ha ido a Pumas ante Atlético San Luis y León, sus próximos rivales en jornada doble?

Para romper esta racha negativa, Pumas recibirá al Atlético San Luis este miércoles, equipo contra el que tiene marca positiva en el pasado reciente. De los últimos cinco partidos ante los potosinos, el Club Universidad Nacional tiene un registro de cuatro victorias y una sola derrota con 13 goles a favor y ocho en contra. Como locales, el equipo auriazul no cae ante ellos desde 2021.

Contra León, el historial reciente también le favorece. Desde el Clausura 2021 Pumas no cae ante La Fiera. En ese lapso, los universitarios tienen un saldo de seis victorias y dos empates. Además, suma tres triunfos seguidos ante los Esmeraldas y en su anterior visita ganaron 1-2 con goles de Leo Suárez y José Luis Caicedo.

¿Cuáles serán las bajas de Pumas para estos partidos?

De entrada, Guillermo Martínez no estará, pues hace dos semanas fue operado y no regresará lo que resta del Apertura 2025. Aaron Ramsey será otro de los jugadores no disponibles, pues debido a molestias musculares aún no está listo para regresar y apunta a no tener actividad lo que resta de temporada regular.

Por otro lado, Pedro Vite podría reaparecer tras no haber tenido actividad frente a Rayados por sobrecarga muscular. En cuanto a José Juan Macías, se evaluará la evolución de sus molestias para determinar si puede estar disponible contra San Luis.

En cuanto al tema de las suspensiones, Efraín Juárez ya cumplió con sus dos partidos de castigo, por lo que este miércoles ya estará en el banquillo. Sin embargo, hay tres futbolistas apercibidos por parte de Pumas, que en caso de ser amonestados, llegarían a cinco tarjetas amarillas y se perderían el próximo duelo: José Luis Caicedo, Adalberto Carrasquilla y Nathan Silva son los jugadores que están al límite.

