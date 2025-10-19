‘Queremos salir campeones’: Toro Fernández manda contundente mensaje a la Liga MX

Concluyó una nueva jornada del Apertura 2025, trayendo grandes encuentros y grandes resultados, uno de ellos la victoria de la Máquina de Cruz Azul ante las águilas del América desde la cancha de Ciudad Universitaria. Los Celestes se impusieron a los Azulcremas con un marcador de 2-1 con goles de Gabriel ‘Toro’ Fernández e Ignacio ‘Nacho’ Rivero.

Gol de Cruz Azul I IMAGO7

‘Vamos paso a paso’

Tras finalizar el partido, Toro Fernández habló con el medio W Deportes, ahí el jugador Uruguayo, aseguró que pese a la vitoria importante del día, el equipo va paso a paso en este proceso rumbo a la Liguilla del Apertura.

‘Sabíamos que iba ser un partido complicado, duro, pero bueno, contentos porque cada uno de nuestros compañeros dejó todo y nada, felices por haber conseguido los tres puntos”, declaró el Toro.

Gol del Toro Fernández I IMAGO7

Junto con el reconocimiento al equipo, el Toro fue cuestionado sobre su rendimiento en lo que va del torneo, donde aseguró sentirse en buena forma y muy contento por poder ayudar a la Máquina cada que está en sus posibilidades.

“La verdad que muy contento, muy feliz, es una alegría enorme poder ayudar a los compañeros al equipo, que la gente se sienta así de esta manera y bueno nada, feliz de conseguir el objetivo tan importante”, añadió Fernández.

¿Objetivo? El título de Liga

Además de hablar del buen momento que vivió el Cruz Azul en la noche del sábado en Ciudad Universitaria, Fernández comentó estar feliz por sacar el resultado ante América y lo ‘crucial’ que era conseguir los tres puntos para seguir arriba en la Tabla General.

“Estamos en obligación de ganar, necesitamos los puntos para mantenernos arriba y bueno nada gracias a dios se pudo dar”, declaró el futbolista de la Máquina, mismo que colaboró con el gol del empate en el primer tiempo.

Duelo Cruz Azul vs América I IMAGO7

Al final de la entrevista, el Toro fue cuestionado sobre hasta dónde podría llegar el Cruz Azul esta temporada, a lo que el ariete aseguró que buscan el campeonato, sin embargo, planean ir paso a paso en lo que resta del torneo, pero con el objetivo fijado por parte de todo el equipo.

“Vamos a ir paso a paso, obviamente queremos salir campeones esa es la meta, pero como te dije, vamos a ir tranquilos y partido a partido”, concluyó Gabriel Fernández tras la victoria Celeste ante las Águilas.



Gabriel Fernández I IMAGO7