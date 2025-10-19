“No fue una medida disciplinaria”: Larcamón desmiente rumores de Ditta y Mier

Nicolás Larcamón fue claro tras la victoria de Cruz Azul sobre América: la decisión de dejar en la banca a Willer Ditta y Kevin Mier no tuvo un trasfondo disciplinario. El entrenador argentino explicó que ambos jugadores no pudieron participar en los entrenamientos previos al Clásico Joven, motivo por el cual decidió no incluirlos en el once titular.

Larcamón en C.U. I IMAGO7

“No es una medida disciplinaria, sino que dos jugadores que no están en entrenamientos de cara a la preparación, es consistente de mi parte tomar en cuenta lo que es preparar un partido. No hay absolutamente nada, son jugadores con una trayectoria inmaculada”, afirmó Larcamón.

Duelo Cruz Azul vs América I IMAGO7

Larcamón reconoció que ambos futbolistas cometieron un error al perder su vuelo de regreso, lo que les impidió integrarse al grupo en los tiempos establecidos.

“Cometieron un error que nos puede pasar a cualquiera, que es perder un avión en una semana que ya está. No hay ni una medida disciplinaria”, puntualizó.

Kevin Mier I IMAGO7

El entrenador también destacó que el hecho ocurrió en una semana de mucha atención pública.

“Sucedió en una semana muy mediática y de resonancia por todo lo que ocurría. En la convocatoria incumplieron en la fecha de regreso que tenían y ahí se perdieron dos entrenamientos que teníamos para este partido”, explicó.

Más allá de la polémica, Larcamón valoró la victoria sobre América como un impulso clave para el equipo. “Es un partido importantísimo en la fase regular, el más importante en estas 17 fechas por lo que genera y lo que se pone en juego. No solamente por el resultado, sino por el desarrollo”, destacó el técnico celeste.

Willer Ditta I IMAGO7