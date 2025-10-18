Cruz Azul rompe el récord histórico de Pumas en Ciudad Universitaria

La Máquina impone nueva marca de imbatibilidad en el Olímpico Universitario tras vencer al América

Cruz Azul impuso una nueva marca siendo local en Ciudad Universitaria
Cruz Azul impuso una nueva marca siendo local en Ciudad Universitaria | MEXSPORT
Iliany Aparicio
18 de Octubre de 2025

Cruz Azul volvió a hacer historia. La Máquina Celeste rompió este sábado el récord de Pumas al llegar a 23 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Ciudad Universitaria, luego de vencer al América en una nueva edición del Clásico Joven disputado en el recinto del Pedregal.

Con este resultado, el conjunto celeste superó la racha de 22 encuentros invictos que los universitarios establecieron entre 1979 y 1980, cuando eran dirigidos por Bora Milutinovic y contaban con figuras de la talla de Hugo Sánchez y Cabinho.

Imágenes de la victoria de Cruz Azul vs América | IMAGO7
Imágenes de la victoria de Cruz Azul vs América | IMAGO7

Aquella marca parecía inalcanzable hasta que Cruz Azul, desde su mudanza temporal al estadio de los Pumas, logró escribir una nueva página dorada en su historia reciente.

Tres entrenadores, una misma racha

La marca histórica se ha construido bajo tres diferentes entrenadores. En el Guardianes 2020, Robert Dante Siboldi dirigió dos victorias en CU, cuando el club se vio obligado a mudar temporalmente su localía por las remodelaciones en el Estadio Azteca.

Años más tarde, en el Clausura 2025, con Vicente Sánchez al mando, Cruz Azul mantuvo la fortaleza en casa y completó 14 partidos sin perder, incluyendo encuentros de la Concacaf Champions Cup, torneo que finalmente terminó conquistando.

Imágenes de la victoria de Cruz Azul vs América | IMAGO7
Imágenes de la victoria de Cruz Azul vs América | IMAGO7

Ahora, bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, La Máquina ha extendido la cifra a 23 partidos invictos, consolidando un dominio absoluto en uno de los estadios más emblemáticos del futbol mexicano.

Más allá de los números, el conjunto cementero ha hecho del Olímpico Universitario su fortaleza. Cada partido ha reforzado la idea de un equipo sólido, disciplinado y ambicioso que no solo gana, sino que impone condiciones. Cruz Azul no solo ha igualado la historia: la ha superado, reafirmando su etiqueta como el equipo más regular y competitivo del país.

TE PUEDE INTERESAR

Cruz Azul venció al América en el Clásico Joven

América | 18/10/2025

Cruz Azul vence al América en el Clásico Joven y es segundo en la tabla general
Rivero festejó con efusividad en el Olímpico Universitario

Cruz Azul | 18/10/2025

¡De la mano del capitán! Nacho Rivero anota golazo ante América para voltereta de Cruz Azul
Ditta y Mier se quedaron en la banca

Cruz Azul | 18/10/2025

Así vivieron Kevin Mier y Willer Ditta los primeros 45 minutos desde la banca
Te recomendamos
Cruz Azul vence al América en el Clásico Joven y es segundo en la tabla general
Cruz Azul
Liga MX
Pumas UNAM

LO ÚLTIMO

 