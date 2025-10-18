Alejandro Zendejas entró por Dávila, se resintió de su lesión, y volvió a salir

América sigue siendo un hospital y ahora, en el partido frente a Cruz Azul, el cuadro de André Jardine perdió a Víctor Dávila, además de poner en riesgo la recuperación de Alejandro Zendejas, que se resintió de la lesión que ya traía.

Después de que Dávila tuvo que abandonar el campo tras lesionarse, Jardine decidió darle unos minutos a Alejandro Zendejas, quien venía recuperándose de una lesión, misma que no le permitió jugar de inicio ante Cruz Azul.

Zendejas entró al minuto 28 del partido, después de 21 minutos, el extremo decidió no salir al campo para la segunda mitad, asegurando que no podía seguir, por lo que salió después de jugar menos de media hora.

A reserva de lo que dictamine el reporte médico, Zendejas se estaría perdiendo el encuentro del cuadro Americanista frente a Puebla, que ganó ayer a los Xolos de Tijuana.

Cierre complicado

América se enfrentará a Puebla, Mazatlán, León y Toluca para cerrar el torneo, actualmente se quedó con 27 unidades y marcha en el tercer sitio de la tabla general.