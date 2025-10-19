André Jardine tras caer ante Cruz Azul: “Fue una semana complicada”

Uno de los puntos importantes que mencionó André Jardine tras la derrota de este sábado frente a Cruz Azul fueron las lesiones que tiene el equipo, pues han sumado una cantidad importante de bajas en estas semanas:

“Fue una semana complicada, algunos jugadores están regresando, no para entrenar al 100, hasta qué nivel pueden trabajar intensidad, fuerza, claramente vimos que no estaba para el inicio (Zendejas). La lesión de Dávila no nos dio mucha oportunidad, ayer entrenó bien, pero toda la semana con limitaciones y te complica un poco. Quería tener certeza, fuimos trabajando hasta el último minuto para tomar decisiones, nos costó el partido, no vi al América que estamos acostumbrados, nos quedamos muy lejos y quedamos de ver por los entrenamientos”

Por otra parte, Jardine felicitó a Cruz Azul, pues consideran que hicieron su plan de juego de buena forma y ganaron de manera merecida el partido:

“Creo que primero hay que darle el mérito a cruz Azul, fue un justo vencedor, fue un gol muy circunstancial, pero mirando de nuestra parte un partido como este tuvimos la mala suerte de tener jugadores en duda, lamentamos porque éramos muy superiores, a veces así es el futbol, para momentos como este cada jugador debe demostrar, pero a veces no te sale”.

Por otro lado, dejó en claro que la semana por sí sola fue complicada y peor aún en un clásico: “A veces en este tipo de semanas cuando no puedes entrenar, usamos estrategias con los videos y nivel de jugador a veces funciona. Demostrar los porqués, expectativa de las formas de entreno debemos mostrar una mejor versión la peor actuación nuestra en este torneo, cada jugador autocrítica”.

¿CUÁNDO REGRESAN LESIONADOS?

Por último, André Jardine asegura que vendrán días importantes, aunque de poco trabajo, por lo que tendrá que ser entrenamientos de video principalmente.

Además, aseguró que algunos jugadores podrían estar de regreso para el duelo de este martes, aunque también es importante resaltar que dejará fuera a varios elementos para evitar que las lesiones se agraven.