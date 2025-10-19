Nacho Rivero pone 'pies en la tierra' tras victoria de Cruz Azul sobre América: "No hemos ganado nada"

La victoria sobre el América fueron más que solo tres puntos para Cruz Azul; La Máquina dio un golpe de autoridad rumbo a la Liguilla y reafirmo su etiqueta de candidato al título, sin embargo, para 'Nacho' Rivero es momento de poner los píes sobre la tierra y mantenerse enfocados pues aún queda mucho camino para el objetivo que es el título.

Cruz Azul gana el Clásico Joven | IMAGO7

En entrevista post partido para TUDN, Ignacio Rivero mandó un mensaje claro a los aficionados entre tanto euforia por la victoria: no han ganado nada y dejó claro que tienen que ir paso a paso en la recta final si es que el equipo sueña con levantar la décima liga de Cruz Azul.

"Feliz. Un triunfo muy importante en nuestra casa y con nuestra gente se disfruta el doble, pero los pies en la tierra. No se ha logrado nada, es un partido muy importante pero hay que seguir paso a paso"

Compromiso total con Cruz Azul

Una de las sorpresas de Larcamón para este Clásico Joven fue dejar a Rivero en el banquillo de suplentes e ingresarlo en la segunda mitad, movimiento que le salió a la perfección pues terminó anotando el gol de la victoria y pese al rol de suplente que hoy le tocó cumplir, el capitán de La Máquina señala que hay que saber aportar para el equipo sin importar si es de titular o suplente.

Rivero marcó el gol de la victoria | IMAGO7

"Toca a veces sumar desde el banco, a veces de titular, uno se entrega y todos queremos jugar. Hay un plantel muy basto y todos están al nivel y ya es decisión técnica y táctica"

Problemas de disciplina solucionados

Respecto a la polémica disciplinaria que hubo con Kevin Mier y Willer Ditta, 'Nacho' Rivero decidió no dar más detalles al respecto, pero mencionó que todo se solucionó en el vestidor y no trascendió a mayores problemas.

"Lo que se habla ahí adentro queda ahí, no tengo más que opinar, ya se solucionó puertas adentro, como debe ser"

Kevin Mier fue mandado a la banca | IMAGO7