Histórico jugador del América estalla contra actual plantilla azulcrema: “Están extraviados y sobrepasados”

Las Águilas del América no viven un buen presente en el Apertura 2025, entre lesiones y bajas de juego, el conjunto azulcrema terminó por caer en un Clásico más en este torneo ahora ante el Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

América l IMAGO7

Tras el resultado adverso y lo presentado dentro del campo por parte del conjunto dirigido por André Jardine un exjugador histórico como lo es Luis Roberto Alves ‘Zague’ arremetió contra los jugadores asegurando que no están en sintonía.

El máximo goleador del América resaltó el tricampeonato; sin embargo, recalcó, en su cuenta de X, que actualmente se encuentran en pésima situación: “Se festejó, se reconoció el tricampeonato y eso también te da un crédito muy importante; no se discute.”

“Pero ya es pasado!! y en el Club América los clásicos se viven y se juegan en tiempo real, presente. Sí, gran partido de Cruz Azul y se reconoce pero también se tiene que decir… hoy en día hay jugadores del América totalmente extraviados y sobrepasados. Eso no se acepta!! Así no.

Derrota ante Cruz Azul l IMAGO7

Error garrafal de Kevin Álvarez

El duelo entre Celestes y Azulcremas, comenzó con un dominio total del equipo local, sin embargo, para sorpresa de todos, el América se puso arriba en el marcador tras un gran error de Jorge Sánchez que fue capitalizado por Brian Rodríguez.

Kevin Álvarez l IMAGO7

¿Qué dijo André Jardine?

André Jardine habló en conferencia de prensa tras el encuentro en Ciudad Universitaria y aseguró que el plantel no se encuentra al cien por ciento donde no pudo arrancar con sus principales entre ellos Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas.

“Fue una semana complicada, algunos jugadores están regresando, no para entrenar al 100, hasta qué nivel pueden trabajar intensidad, fuerza, claramente vimos que no estaba para el inicio (Zendejas), dijo el entrenador azulcrema.

“La lesión de Dávila no nos dio mucha oportunidad, ayer entrenó bien, pero toda la semana con limitaciones y te complica un poco. Quería tener certeza, fuimos trabajando hasta el último minuto para tomar decisiones, nos costó el partido, no vi al América que estamos acostumbrados, nos quedamos muy lejos y quedamos de ver por los entrenamientos”, resaltó el estratega.



Liga MX l IMAGO7