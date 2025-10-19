‘Están rabiando’: Cruz Azul derrotó al América y los memes no se hicieron esperar

Las redes no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de las Águilas tras caer en C.U.

REDACCIÓN RÉCORD
19 de Octubre de 2025

En el cierre de la Jornada 13 del Apertura 2025, la Máquina de Cruz Azul derrotó a las Águilas del América, en un duelo que fue dominado por los Celestes de principio a fin y que culminó con un golazo del capitán, Ignacio Rivero.

Los de Coapa poco y nada hicieron en la cancha de Ciudad Universitaria, misma que se ha convertido en una auténtica fortaleza para Cruz Azul, pues desde que se mudaron, suman la racha de 23 partidos sin perder como locales, superando la marca de 22 juegos de los Pumas.

Pero no todo en el futbol son números y estadísticas, pues tras la victoria de la Máquina, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidades para burlarse del Tricampeón y su penosa actuación en la fecha 13 del campeonato:

El 2-1 de la Máquina fue contundente 

