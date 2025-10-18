Aaron Ramsey reaparece devastado por su pequeña perrita: “Estamos con el corazón roto”

Aaron Ramsey sigue viviendo con un profundo dolor tras la desaparición de ‘Halo’ su pequeña perrita que desde días atrás se perdió en San Miguel Allende, Guanajuato, y en donde incluso ha lanzado una jugosa recompensa para dar con su paradero.

Ramsey l IMAGO7

Fue a través de una nueva historia de instagram que el actual jugador de los Pumas mostró su situación emocional tras esta búsqueda que se ha vuelto sufrida para la familia Ramsey destacando que se encuentra con un profundo dolor.

“Con el corazón roto. El dolor que estamos sintiendo es insoportable. Te queremos mucho, pequeña”, así se ha expresado el jugador que no pierde la esperanza en encontrar a la cachorrita que ha sido parte importante en su familia.

Historia de instagram l CAPTURA

¿Cuánto ofrece como recompensa Aaron Ramsey?

Aaron Ramsey quiere de vuelta a ‘Halo’ y en un primer momento había ofrecido 10 mil dólares para dar con su perrita; sin embargo, en las últimas horas ofreció una nueva recompensa con 20 mil dólares para dar con su paradero, así lo mostró en redes sociales.

De acuerdo con la propia información de Aaron Ramsey y que comparte en sus redes sociales, su mascota llevaba más de tres días extraviado antes de hacer el llamado; sin embargo, él y su familia apenas fueron notificados de esto durante las primeras horas del pasado 13 de octubre.

"Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de 'Hipsterrier' que es un albergue para perros", escribió en Instagram en su primer llamado de búsqueda.

Aaron Ramsey l IMAGO7

¿Perjudicará su difícil momento con los Pumas?

Cabe mencionar, que el galés no tendrá acción ante Rayados debido a una lesión. Dicho malestar lo arrastra desde antes de Fecha FIFA, y que provocó que se bajara de la convocatoria de su selección, el mediocampista no estará disponible para el partido contra Monterrey de la Jornada 13.

Asimismo, el jugador de 34 años está en riesgo de perderse lo que resta de temporada regular del Apertura 2025, debido a las molestias musculares que presentó en los entrenamientos y que provocó su ausencia del anterior partido de los Pumas de Liga MX ante Chivas.

Liga MX l IMAGO7