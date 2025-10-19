Víctor Velázquez agradeció a la afición de Cruz Azul luego de la victoria ante América

Cruz Azul está viviendo un gran Apertura 2025 y para muestra está el partido de la Jornada 13 ante América, el cual acaba de ganar en una remontada orquestada por su capitán Ignacio Rivero. Además de ello, el equipo celeste ya es segundo lugar del campeonato, tan solo detrás de un intratable Toluca que ha ganado, gustado y goleado en sus más recientes partidos.

Ante dicha situación, el presidente de La Máquina, Víctor Velázquez ha agradecido a su afición por el apoyo incondicional, destacando la victoria ante las Águilas como uno de los mejores momentos de la temporada.

Rivero anotó el gol ganador de la noche | MexSport

"La mejor afición de México"

A través de su cuenta de X, el Ingeniero Víctor Velázquez no dudó en agradecer a la afición de Cruz Azul por el ambiente que se vivió en el Estadio Olímpico Universitario para la victoria de su equipo en contra de América, quienes incluso comenzaron ganando el partido; además, Velázquez agregó un mensaje directo para los cementeros.

"¡Esta es la mejor afición de todo México! Gracias por alentar hasta el último minuto", redactó el mandamás de los celestes, agregando un par de hashtags alusivos a la afición, destacando #LosQueCantanConPasión.

¡Esta es la mejor afición de todo México! Gracias por alentar hasta el último minuto.#AzulDePorVida#LosQueCantanConPasión pic.twitter.com/Ad67Dd3zYP — Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) October 19, 2025

Victoria celeste en campo universitario

Incluso con bajas, algunas de ellas obligadas y otras más por decisión del entrenador Nicolás Larcamón, Cruz Azul volvió a ganar un Clásico Joven en el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025; el gol de la victoria lo anotó el capitán Ignacio Rivero, sellando una de las victorias más importantes del torneo.

Además, con esta victoria, los cementeros se han asegurado de su mejor racha invicta jugando como locales, misma que supera también a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, sin dejar de lado que ahora son el sublíder del torneo, solamente debajo del actual campeón, Toluca.

Nicolás Larcamón acertó con el cambio de Rivero | MexSport

Cruz Azul sorprendió con ausencias en el Clásico Joven

La edición del Clásico Joven del Apertura 2025 comenzó con sorpresa desde antes del silbatazo inicial, pues Cruz Azul presentó cambios importantes en su alineación titular. Aunque se pensó que eran decisiones técnicas, se reveló que las ausencias de Kevin Mier y Willer Ditta fueron por motivos disciplinarios y no deportivos.

Ambos jugadores reportaron tarde a los entrenamientos tras su participación con la Selección de Colombia durante la Fecha FIFA, lo que llevó al entrenador Nicolás Larcamón a enviarlos a la banca. Pese a estas modificaciones, Cruz Azul mantuvo su solidez y consiguió una victoria clave, consolidándose como segundo lugar del campeonato.

Jardine perdió dos de sus tres clásicos | MexSport