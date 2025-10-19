Liga MX: Así marcha la tabla de Regla de Menores tras la Jornada 13

Chivas es el equipo que más minutos acumula con 2,751, lejos del segundo lugar, Puebla

David Torrijos Alcántara
19 de Octubre de 2025

Con la Jornada 13 finalizada, la tabla de la Regla de Menores en la Liga MX presentó algunos cambios, pero ninguno se añadió a los ocho clubes que ya cumplieron los 1,170 minutos que se piden para ello.

En acción
En acción | IMAGO7

¿Cómo va la tabla de Regla de Menores? 

Santos y Necaxa son los dos clubes que más cerca están de llegar al mínimo requerido, los Guerreros cuentan con 1,109, mientras que los Rayos tienen 1,081. Se espera que en las próximas fechas lleguen al número.

Chivas es el equipo que más minutos acumula con 2,751, lejos del segundo lugar, Puebla, que tiene 2,146. El podio lo completa León, que sumó poco respecto a la Jornada 12, ya que de 2,033 solo aumentó a 2,056.

Los últimos tres lugares los ocupan equipos que son grandes candidatos al título: Cruz Azul, Toluca y Tigres. La Máquina tiene 842, los Felinos 771 y los Diablos 792, por lo que deberán enfocarse para las últimas fechas del torneo.

Cruz Azul en partido
Cruz Azul en partido | IMAGO7

América y Rayados tienen números similares, cerca de los 900 minutos. No obstante viven la misma situación que Cruz Azul, Tigres y Toluca, al tener que buscar conseguir la estadística en las últimas jornadas.

Aunque algunos equipos ya superaron ampliamente el mínimo establecido, como Chivas o Puebla, otros aún están en riesgo de no lograrlo. La diferencia entre los que han promovido a sus jóvenes y los que han apostado por planteles más experimentados refleja distintas estrategias en la gestión de minutos juveniles dentro del campeonato.

En las próximas fechas, Santos y Necaxa podrían sumarse al grupo de los ocho clubes que ya cumplieron con la norma, mientras que el resto necesitará distribuir con precisión los minutos de sus jugadores menores para evitar complicaciones al finalizar el torneo.

Tabla de Regla de Menores tras Jornada 13

Luego de la Jornada 13, la tabla de la Regla de Menores se acomoda de la siguiente manera, con algunos equipos muy cerca de lograr la estadística y algunos otros que se han quedado relegados. 

ClubMinutosEstatus 
Chivas2,751Cumplió 
Puebla2,146Cumplió 
León2,056Cumplió 
Atlético de San Luis1,717Cumplió 
Atlas1,578Cumplió 
Tijuana1,577Cumplió 
Juárez1,342Cumplió 
Pachuca1,283Cumplió 
Santos 1,109No cumplió 
Necaxa1,081No cumplió
Pumas1,035No cumplió
Mazatlán 960No cumplió
Querétaro 952No cumplió
Monterrey 937No cumplió
América910No cumplió
Cruz Azul842No cumplió
Toluca792No cumplió
Tigres771No cumplió
Festejo de Chivas
Festejo de Chivas | IMAGO7

 

