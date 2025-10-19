Liga MX: Así marcha la tabla de Regla de Menores tras la Jornada 13

Con la Jornada 13 finalizada, la tabla de la Regla de Menores en la Liga MX presentó algunos cambios, pero ninguno se añadió a los ocho clubes que ya cumplieron los 1,170 minutos que se piden para ello.

En acción | IMAGO7

¿Cómo va la tabla de Regla de Menores?

Santos y Necaxa son los dos clubes que más cerca están de llegar al mínimo requerido, los Guerreros cuentan con 1,109, mientras que los Rayos tienen 1,081. Se espera que en las próximas fechas lleguen al número.

Chivas es el equipo que más minutos acumula con 2,751, lejos del segundo lugar, Puebla, que tiene 2,146. El podio lo completa León, que sumó poco respecto a la Jornada 12, ya que de 2,033 solo aumentó a 2,056.

Los últimos tres lugares los ocupan equipos que son grandes candidatos al título: Cruz Azul, Toluca y Tigres. La Máquina tiene 842, los Felinos 771 y los Diablos 792, por lo que deberán enfocarse para las últimas fechas del torneo.

Cruz Azul en partido | IMAGO7

América y Rayados tienen números similares, cerca de los 900 minutos. No obstante viven la misma situación que Cruz Azul, Tigres y Toluca, al tener que buscar conseguir la estadística en las últimas jornadas.

Aunque algunos equipos ya superaron ampliamente el mínimo establecido, como Chivas o Puebla, otros aún están en riesgo de no lograrlo. La diferencia entre los que han promovido a sus jóvenes y los que han apostado por planteles más experimentados refleja distintas estrategias en la gestión de minutos juveniles dentro del campeonato.

En las próximas fechas, Santos y Necaxa podrían sumarse al grupo de los ocho clubes que ya cumplieron con la norma, mientras que el resto necesitará distribuir con precisión los minutos de sus jugadores menores para evitar complicaciones al finalizar el torneo.

Tabla de Regla de Menores tras Jornada 13

Luego de la Jornada 13, la tabla de la Regla de Menores se acomoda de la siguiente manera, con algunos equipos muy cerca de lograr la estadística y algunos otros que se han quedado relegados.

Club Minutos Estatus Chivas 2,751 Cumplió Puebla 2,146 Cumplió León 2,056 Cumplió Atlético de San Luis 1,717 Cumplió Atlas 1,578 Cumplió Tijuana 1,577 Cumplió Juárez 1,342 Cumplió Pachuca 1,283 Cumplió Santos 1,109 No cumplió Necaxa 1,081 No cumplió Pumas 1,035 No cumplió Mazatlán 960 No cumplió Querétaro 952 No cumplió Monterrey 937 No cumplió América 910 No cumplió Cruz Azul 842 No cumplió Toluca 792 No cumplió Tigres 771 No cumplió

Festejo de Chivas | IMAGO7