Liga MX implementará sistema automático de offside en la Liguilla Apertura 2025

La Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX marcará un antes y un después en el arbitraje del fútbol mexicano con la llegada de una innovadora tecnología. Se trata del sistema automático de offside, una herramienta avanzada que promete eliminar errores humanos en jugadas de fuera de lugar, y que será utilizada por primera vez en la fase final del campeonato.

Estadio Olímpico Universitario I IMAGO7

La noticia fue revelada por David Faitelson, periodista de TUDN, durante la transmisión del Clásico Joven entre Cruz Azul y América correspondiente a la Jornada 13. El comentarista aseguró que obtuvo la información directamente del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, quien le confirmó la implementación de esta tecnología de punta para la Liguilla.

"Ya me dijo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, que ya llega para la Liguilla el sistema automático de offside... un software, una máquina, va a determinar si es offside o no, ya no será manual", declaró Faitelson en vivo.

Faitelson y equipo de TUDN en Clásico Joven I @DavidFaitelson_

¿Qué es el sistema automático de offside?

El sistema automático de fuera de lugar utiliza inteligencia artificial y sensores en tiempo real para detectar con precisión milimétrica la posición de los jugadores en jugadas clave. Esta tecnología ya se ha utilizado con éxito en competencias internacionales como la Copa Mundial de la FIFA y la UEFA Champions League, y ahora llegará al fútbol mexicano en su etapa más crítica: la Liguilla.

Con esta innovación, el sistema será capaz de enviar una señal inmediata al VAR y al árbitro central en caso de que un jugador se encuentre en posición adelantada. Esto reduce el margen de error humano, acelera la toma de decisiones y mejora la experiencia tanto para jugadores como para aficionados.

CAPTURA DE PANTALLA

Mayor transparencia y confianza en el arbitraje

La llegada del sistema automático de offside a la Liga MX representa un esfuerzo por modernizar el arbitraje y ofrecer mayor transparencia en los momentos más decisivos del torneo. Durante las Liguillas, las polémicas por fuera de lugar han sido frecuentes, y esta herramienta tecnológica buscará poner fin a esas controversias.

Además, esta decisión responde a la presión constante por mejorar el nivel del arbitraje en México, uno de los temas más debatidos en los últimos años. Con esta medida, la Liga MX da un paso hacia la profesionalización y alineación con los estándares internacionales del fútbol.

La implementación del sistema automático de offside será observada de cerca por clubes, entrenadores, jugadores y analistas, quienes buscarán comprobar si realmente se convierte en un elemento decisivo para impartir justicia en el terreno de juego.

Arbitro de la Liga MX I IMAGO7