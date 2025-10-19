Siboldi explota contra el arbitraje tras derrota vs Chivas: "El futbol ya no es de contacto"

El director técnico del Mazatlán , Robert Dante Siboldi, no ocultó su frustración tras la derrota de su equipo, señalando directamente al trabajo arbitral y a un penal en contra que, a su juicio, fue el punto de inflexión del encuentro. El estratega uruguayo puso en tela de juicio la naturaleza del fútbol actual, al asegurar que "ya no es de contacto".

El penal, marcado apenas al minuto 29 a cargo del central Fernando Hernández por una falta de Facundo Almada sobre Armando González de Chivas, cambió radicalmente el desarrollo del partido, según Siboldi.

"Sí, totalmente, yo creo que hasta el penal el partido estaba parejo, el equipo estaba jugando, intentando jugar bien, intentando tener la pelota, presionar", comentó el técnico. "Teníamos más o menos controlado el partido, pero el penal nos tiró todo abajo”.

La molestia de Siboldi radica en que, para él, la falta señalada no tenía la intensidad para ser marcada en el área, al grado de considerarla una simulación del rival.

"Si ya marcamos ese tipo de faltas, yo creo que esa misma acción en medio campo hubiera seguido el juego, lo más normal", afirmó. "Ya no sé si decir que el futbol es de contacto… yo creo que ya no es de contacto".

El estratega argumentó que el jugador de Chivas, Armando González, "simplemente buscó la falta y la consiguió, la ganó", debido a que solo hubo un "pequeño rozón", apenas un "raspón".

El VAR y la "falta de contacto"

Siboldi también arremetió contra la intervención del VAR, asegurando que sus indicaciones no están a la altura de la velocidad real del juego.

"Entiendo que vino una indicación del VAR y la realidad es que no está al nivel de la velocidad del partido. En la televisión a veces se para la imagen y no se ve la intensidad, ni la intención de la jugadas", explicó. "Es muy fácil e ir se congela en el momento del contacto, aunque fue mínimo, apenas un raspón, pero fue contacto. Creo que ya no es más el futbol de contacto. Porque si eso lo van a marcar como falta".

El técnico incluso reveló que, a pesar de su enojo, se acercó al árbitro Fernando Hernández para disculparse por el reclamo que le costó una amonestación, y buscar una explicación.

"Me fui a disculpar primero que nada y a preguntarle qué fue lo que vio, qué le dijeron que vieron, porque yo veo en el descanso la acción, en el vestidor y no veo falta. No veo una falta que pueda ser cobrable", detalló.

Tras la explicación del árbitro sobre las nuevas marcaciones, Siboldi ironizó sobre la nueva instrucción que deberá dar a sus jugadores.

"No sé cuál será la idea ya, si van a cobrar ese tipo de faltas, para decirle a los jugadores tengan cuidado, antes de pegarle a la pelota", comentó. "En centésimas que miren a todos lados, que miren para todos lados, que hagan como el perico que giren la cabeza y vean si pueden tirar la pelota, si pueden despejar o no, que tengan cuidado".

A pesar de la inconformidad, Siboldi reconoció que el penal tuvo un impacto anímico en el equipo, pero ya enfoca la mira en el siguiente compromiso: "Después del penal nos caímos un poquito anímicamente hasta el segundo tiempo que volvimos a retomar el control de la pelota... Tenemos que seguir hacia adelante y recuperarnos para el martes que tenemos un partido que es una final para nuestras aspiraciones".