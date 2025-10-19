¡Al ritmo de Rigo Tovar! Liga MX destaca reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas

El reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas no pasó desapercibido en el futbol mexicano y la Liga MX dedicó un video en sus redes sociales sobre este cara a cara ahora defendiendo los colores de los Rayados y Pumas respectivamente.
La Liga hizo un clip de video sobre el partido con los dos exjugadores como protagonistas y en que lució de fondo una canción legendaria de Rigo Tovar con el tema ‘Qué gusto de volverte a ver”, para darle un mayor aspecto sentimental.
Liga MX dejó el video en su cuenta oficial de X y en la que tituló como: “Antes rivales, hoy amigos. Sergio Ramos y Keylor Navas se volvieron a ver las caseras hoy, pero en equipos diferentes… En nuestra Liga”, aunque cabe mencionar que tuvo un pequeño error en el ‘Antes rivales, hoy amigos’.
Sergio Ramos destacó reencuentro con Navas
El partido en el Gigante de Acero no pasó desapercibido para el defensa español y dedicó un mensaje a Keylor Navas quienes vivieron épocas gloriosas con el Real Madrid y en esta ocasión celebró haberse encontrado a su amigo.
“Un empate que no nos deja satisfechos, aunque el equipo ha demostrado coraje y entrega, Contento de volver a marcar en casa, Siempre un placer verte, Mae (Keylor Navas). Ya pensando en el siguiente partido, a por los tres puntos. ¡Vamos, Rayados!”, escribió el defensa en su cuenta de X.
¿Le hizo gol a su amigo?
Sergio Ramos también le anotó luego de aprovechar el tiro penal para vencer al guardameta y decretar el empate en la Sultana del Norte, donde los Pumas obtuvieron un respiro de oxígeno puro rumbo al Play-In del Apertura 2025.
En la parte final del primer tiempo, Ramos fue derribado dentro del área tras una jugada a balón parado. La acción fue revisada por el VAR y, después de unos segundos de análisis, el árbitro determinó que había infracción, señalando el punto penal a favor de los Rayados.
Sergio Ramos tomó el balón y cobró con potencia, colocando la esférica en el palo izquierdo de Keylor Navas, quien pese a adivinar el disparo, no logró impedir que Rayados pusiera el empate 1-1 antes de finalizar el primer tiempo.