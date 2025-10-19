¡Al ritmo de Rigo Tovar! Liga MX destaca reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas

El reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas no pasó desapercibido en el futbol mexicano y la Liga MX dedicó un video en sus redes sociales sobre este cara a cara ahora defendiendo los colores de los Rayados y Pumas respectivamente.

La Liga hizo un clip de video sobre el partido con los dos exjugadores como protagonistas y en que lució de fondo una canción legendaria de Rigo Tovar con el tema ‘Qué gusto de volverte a ver”, para darle un mayor aspecto sentimental.

Sergio Ramos l IMAGO7

Liga MX dejó el video en su cuenta oficial de X y en la que tituló como: “Antes rivales, hoy amigos. Sergio Ramos y Keylor Navas se volvieron a ver las caseras hoy, pero en equipos diferentes… En nuestra Liga”, aunque cabe mencionar que tuvo un pequeño error en el ‘Antes rivales, hoy amigos’.

Liga MX l IMAGO7

Sergio Ramos destacó reencuentro con Navas

El partido en el Gigante de Acero no pasó desapercibido para el defensa español y dedicó un mensaje a Keylor Navas quienes vivieron épocas gloriosas con el Real Madrid y en esta ocasión celebró haberse encontrado a su amigo.

“Un empate que no nos deja satisfechos, aunque el equipo ha demostrado coraje y entrega, Contento de volver a marcar en casa, Siempre un placer verte, Mae (Keylor Navas). Ya pensando en el siguiente partido, a por los tres puntos. ¡Vamos, Rayados!”, escribió el defensa en su cuenta de X.

Ramos l IMAGO7

¿Le hizo gol a su amigo?

Sergio Ramos también le anotó luego de aprovechar el tiro penal para vencer al guardameta y decretar el empate en la Sultana del Norte, donde los Pumas obtuvieron un respiro de oxígeno puro rumbo al Play-In del Apertura 2025.

En la parte final del primer tiempo, Ramos fue derribado dentro del área tras una jugada a balón parado. La acción fue revisada por el VAR y, después de unos segundos de análisis, el árbitro determinó que había infracción, señalando el punto penal a favor de los Rayados.

Sergio Ramos tomó el balón y cobró con potencia, colocando la esférica en el palo izquierdo de Keylor Navas, quien pese a adivinar el disparo, no logró impedir que Rayados pusiera el empate 1-1 antes de finalizar el primer tiempo.



Festejo de Ramos tras gol a Navas l IMAGO7