Revelan que Jardine no está conforme con la directiva del América por actual plantel

Las Águilas del América no viven un buen momento tras la Fecha FIFA, entre lesiones y jugadores mermados por participación con sus selecciones, y terminaron por sucumbir ante el Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

André Jardine l IMAGO7

Tras el encuentro Christian ‘Chaco’ Giménez, analista en La Última Palabra, hizo una fuerte revelación sobre el presente entre André Jardine y la directiva en donde resalta que el brasileño no está conforme con su actual plantilla.

“El elenco no es suficiente, dijo, es un palo de los jugadores. Yo se bien de buena fuente que se lleva bien con los futbolistas pero no está conforme con su plantel y si le faltan cuatro, cinco jugadores tampoco está conforme para armar un buen plantel”, resaltó durante el programa tras el Clásico Joven.

DT del América l IMAGO7

Críticas sobre el América

Las críticas se han desatado en redes sociales y especialmente de dos americanistas, en primera instancia Raoul Ortiz, analista en FOX Sports, conocido aficionado al América, y Luis Roberto Alves ‘Zague’ quien es un histórico jugador del club.

El Pollo Ortiz señaló a André Jardine como el responsable de la derrota en el Clásico Joven: "Cruz Azul ganó bien. Se dice y no pasa nada", inició Ortiz en su cuenta de X (antes Twitter), "Jardine es responsable de la derrota y de la lesión de Zendejas. Él sabía que no estaba para jugar y lo metió sin calentar".

Mientras tanto, el máximo goleador del América catapultó que algunos de los jugadores de la actual plantilla está extraviada y sobrepasada: “Se festejó, se reconoció el tricampeonato y eso también te da un crédito muy importante; no se discute.”

“Sí, gran partido de Cruz Azul y se reconoce pero también se tiene que decir… hoy en día hay jugadores del América totalmente extraviados y sobrepasados. Eso no se acepta!! Así no.”, mencionó el ahora comentarista de TV Azteca a través de su cuenta de X.

América l IMAGO7

¿Qué dijo el DT?

André Jardine habló en conferencia de prensa y resaltó las lesiones: “Fue una semana complicada, algunos jugadores están regresando, no para entrenar al 100, hasta qué nivel pueden trabajar intensidad, fuerza, claramente vimos que no estaba para el inicio (Zendejas), dijo el entrenador azulcrema”.



Jardine l IMAGO7