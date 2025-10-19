¿De héroe a villano? André Jardine, señalado por derrota vs Cruz Azul y lesión de Zendejas

La derrota del Club América 2-1 ante Cruz Azul en el Clásico Joven, disputado la noche del sábado, no solo encendió la molestia de la afición azulcrema, sino que también provocó una dura crítica por parte del periodismo deportivo, señalando directamente al director técnico, André Jardine.

André Jardine en el América vs Cruz Azul | IMAGO7

Uno de los mensajes más contundentes vino de Raoul "Pollo" Ortiz, narrador de Fox Sports, quien utilizó sus redes sociales para responsabilizar al estratega brasileño tanto por el marcador adverso como por la nueva lesión de Alejandro Zendejas.

"Cruz Azul ganó bien. Se dice y no pasa nada", inició Ortiz en su cuenta de X (antes Twitter),

"Jardine es responsable de la derrota y de la lesión de Zendejas. Él sabía que no estaba para jugar y lo metió sin calentar."

Zendejas no estaba listo

El señalamiento del periodista cobra relevancia debido a la situación de Alejandro Zendejas. El mediocampista ofensivo ingresó de cambio en el primer tiempo (al minuto 28), sustituyendo al también lesionado Víctor Dávila, pero su participación fue breve y preocupante. Apenas 17 minutos después de entrar, al inicio del segundo tiempo, Zendejas tuvo que ser sustituido por Álvaro Fidalgo, al resentirse de una sobrecarga muscular de la que ya se estaba recuperando.

Según reportes, Zendejas no estaba completamente apto, ya que venía arrastrando la molestia desde la pasada Fecha FIFA. La decisión de Jardine de ingresarlo en un momento de emergencia y, de acuerdo con Ortiz, sin la preparación física adecuada (sin calentar), habría precipitado su recaída.

Zendejas recayó en su lesión | MEXSPORT

La derrota no solo le costó al América el subliderato general del Apertura 2025, sino que también deja al equipo con un panorama incierto en el tema de lesiones, lo cual, para voces como la de Raoul Ortiz, es directamente atribuible a una gestión de plantel arriesgada por parte del cuerpo técnico en un partido clave.