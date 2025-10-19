"Uy, esas Chivitas": Álvaro Morales se burla del Guadalajara pese a victoria ante Mazatlán

La victoria de Chivas 2-0 sobre Mazatlán, que significó el cuarto triunfo consecutivo del Rebaño Sagrado en la Liga MX, no pasó desapercibida para uno de sus críticos más acérrimos: Álvaro Morales. El comentarista deportivo, conocido por su abierto americanismo y su constante burla hacia el equipo tapatío, utilizó sus redes sociales para lanzar un dardo cargado de sarcasmo.

Chivas vence 2-0 a Mazatlán | IMAGO7

Tras el encuentro, que mete de lleno a Chivas en la pelea por un lugar en la Liguilla directa, el polémico conductor publicó un breve pero contundente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter):

"Uy, esas chivitas se sienten 'muy-muy'".

El tuit de Álvaro Morales, con su habitual tono provocador, busca minimizar el actual buen momento de Chivas, sugiriendo que la "euforia" generada por los triunfos no está del todo justificada debido a la debilidad de sus contendientes.

El mensaje, acompañado de una burla implícita, se da en el contexto de la buena racha del Guadalajara, que ha hilvanado cuatro victorias seguidas en la competencia. Sin embargo, la ironía de Morales apunta al calibre de los rivales que Chivas ha superado en este envión.

Mensaje de Álvaro Morales en X | X:AlvaritoMorales

La racha de Chivas

Los rojiblancos han vencido en fila a Necaxa, Puebla, Pumas y Mazatlán. De estos, Necaxa, Puebla y Mazatlán se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, mientras que Pumas es el único rival de la actual zona de Play In al que el Rebaño logró superar en esta seguidilla

Lo que viene para Guadalajara

En estos momentos Chivas se encuentra en la posición número 8 de la tabla con 20 unidades y le quedan cuatro partidos por delante: Querétaro, Atlas, Pachuca y Rayados, por lo que en el papel el Club Deportivo Guadalajara tiene un calendario accesible para sellar su boleto a la Liguilla.

Chivas busca boleto a la Liguilla | IMAGO7