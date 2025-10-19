Turco Mohamed asegura que Toluca no ha alcanzado su máximo nivel: “Tenemos que mejorar”

Toluca sigue en lo más alto de la tabla de clasificación tras 13 jornadas disputadas en el Apertura 2025, tras la goleada propinada a los Gallos Blancos del Querétaro con marcador de 4-0; sin embargo, Antonio Mohamed aún no le convence el equipo.

Turco Mohamed l IMAGO7

El sudamericano aseguró que hay detalles específicos que le falta pulir para ser un mejor equipo: “Espero que podamos seguir creciendo, creo que todavía tenemos detalles que debemos mejorar a veces tenemos que marcar la pelota más rápido.”

“Tenemos que mejorar en algunas situaciones defensivas en pelota parada de tiro de esquina y otras más que seguramente que nos van hacer mejor equipo”, resaltó Mohamed en conferencia de prensa después de la victoria en el Nemesio Diez.

Toluca l IMAGO7

Toluca por buen camino

Antonio Mohamed también fue consciente del buen momento del Toluca y el compromiso de sus jugadores: “Obviamente está claro que estamos en el camino correcto, de la humildad y del buen futbol y se ve el trabajo del equipo y el compromiso de cada uno.”

El estratega resaltó el buen partido realizado ante los Gallos Blancos: “Hicimos un plan de partido buenísimo, y se mantuvo el cero; fuimos pacientes ante un bloque muy bajo del rival, e hicimos un gran trabajo de presión tras pérdida, y así cayeron dos goles".

Nemesio Diez l IMAGO7

¿Qué dijo el DT de Querétaro?

Benjamín Mora habló y simplemente mandó halagos al rival mencionando que era un difícil partido para Querétaro: “ Vamos a aislar un poquito este partido, porque era el último de los poderosos que nos tocaban en la recta final.”

“Nosotros tenemos cuatro partidos más; jugamos con Chivas en casa, y creemos que es un partido a modo”, resaltó sobre la doble jornada que habrá en la Liga MX y en donde buscará sacar un buen resultado para salir del fondo.

“A mí me gustaría terminar este compromiso en lo que tenemos hoy día. Terminando, sentarse con los dueños y directiva, y ver si vamos a continuar, y después de ahí confeccionar el plantel para que haya un progreso”, dijo Mora sobre su permanencia.

Liga MX l IMAGO7