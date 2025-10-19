Turco Mohamed asegura que Toluca no ha alcanzado su máximo nivel: “Tenemos que mejorar”

El estratega argentino habló tras la goleada sobre Gallos del Querétaro

Ramiro Pérez Vásquez
19 de Octubre de 2025

Toluca sigue en lo más alto de la tabla de clasificación tras 13 jornadas disputadas en el Apertura 2025, tras la goleada propinada a los Gallos Blancos del Querétaro con marcador de 4-0; sin embargo, Antonio Mohamed aún no le convence el equipo.

El sudamericano aseguró que hay detalles específicos que le falta pulir para ser un mejor equipo: “Espero que podamos seguir creciendo, creo que todavía tenemos detalles que debemos mejorar a veces tenemos que marcar la pelota más rápido.”

“Tenemos que mejorar en algunas situaciones defensivas en pelota parada de tiro de esquina y otras más que seguramente que nos van hacer mejor equipo”, resaltó Mohamed en conferencia de prensa después de la victoria en el Nemesio Diez.

Toluca por buen camino

Antonio Mohamed también fue consciente del buen momento del Toluca y el compromiso de sus jugadores: “Obviamente está claro que estamos en el camino correcto, de la humildad y del buen futbol y se ve el trabajo del equipo y el compromiso de cada uno.”

El estratega resaltó el buen partido realizado ante los Gallos Blancos: “Hicimos un plan de partido buenísimo, y se mantuvo el cero; fuimos pacientes ante un bloque muy bajo del rival, e hicimos un gran trabajo de presión tras pérdida, y así cayeron dos goles".

¿Qué dijo el DT de Querétaro?

Benjamín Mora habló y simplemente mandó halagos al rival mencionando que era un difícil partido para Querétaro: “ Vamos a aislar un poquito este partido, porque era el último de los poderosos que nos tocaban en la recta final.”

“Nosotros tenemos cuatro partidos más; jugamos con Chivas en casa, y creemos que es un partido a modo”, resaltó sobre la doble jornada que habrá en la Liga MX y en donde buscará sacar un buen resultado para salir del fondo.

“A mí me gustaría terminar este compromiso en lo que tenemos hoy día. Terminando, sentarse con los dueños y directiva, y ver si vamos a continuar, y después de ahí confeccionar el plantel para que haya un progreso”, dijo Mora sobre su permanencia.

