Oliver Torres ve al futbol mexicano como una futura potencia mundial

Uno de los jugadores españoles de los Rayados de Monterrey, Oliver Torres ha declarado que desde su punto de vista, la Liga MX tiene todo para convertirse en una potencia mundial en un futuro no tan lejano, dejando en claro también que la presencia de los jugadores europeos, incluido él, tiene gran parte de responsabilidad en este crecimiento.

Con respecto al torneo de Apertura 2025, Rayados no ha salido de los primeros lugares de la tabla, manteniéndose en el Top 5, llegando a ser líder al menos por un par de jornadas dentro del certamen.

Cuestión de mentalidad

El exjugador de Sevilla considera que los nuevos jugadores mexicanos son la principal razón por la que el futbol azteca puede mejorar en el futuro, asegurando que es muy diferente la manera de ver las cosas para los novatos, lo cual aportará bastante tanto a los clubes como a la selección.

"Las nuevas generaciones de jugadores mexicanos, tienen ya una mentalidad de una disciplina mucho mayor", mencionó el español en el medio de una entrevista para TUDN.

Torres está convencido que la llegada de jugadores europeos como él, pueden ayudar a la motivación de los que hoy en día son sus compañeros de equipo: "Con la llegada nuestra, de todos los entrenadores o gente que trabaja también de fuera, en la fuerza básica están trabajando mejor", destacó.

¿Qué le hace falta al futbol de México?

También resaltó que se debe de tener apoyo de todos los medios posibles para que el crecimiento pueda ser mayor: "Creo que hace falta que entre todos potenciemos el futbol mexicano, que apoyemos a los jugadores mexicanos, que apoyemos a los equipos mexicanos, porque así será mucho más fácil crecer juntos", agregó.

"Estoy seguro de que en un futuro muy cercano México va a ser una potencia porque tienen talento, hambre y condiciones únicas para poder brillar", fue la declaración con la que Oliver resaltó que el panorama del futbol mexicano puede cambiar próximamente.

Por último, resaltó la importancia de ser parte de un proceso con miras a tener nuevos jugadores con el paso de los años, recurriendo a las categorías menores de los clubes: "Cuando éramos jóvenes sí que teníamos como una educación futbolística desde las fuerzas básicas, y creo que ese proceso ha cambiado muchísimo estos años aquí en México", concluyó.

