¿Desprecian a Nacho? Revelan que en Cruz Azul veían viejo a Rivero

Ignacio Rivero volvió a ser clave para Cruz Azul, esta vez ante América en el Clásico Joven, al anotar el gol que le dio el triunfo a La Máquina, además de un buen desempeño más allá del tanto en la segunda mitad del compromiso.

Rivero festeja | IMAGO7

¿Desprecian a Ignacio Rivero en Cruz Azul?

Los elogios al futbolista de Cruz Azul fueron constantes, pues además de este partido, Rivero ha sido uno de los jugadores que más ha mantenido su nivel a lo largo de su estadía en La Noria.

David Faitelson, periodista de TUDN, reveló que al interior del club consideraban que Rivero había envejecido, lo cual sorprendió al polémico analista, quien decidió compartir dicha información a través de su cuenta de X.

¿Qué dijo Faitelson sobre Nacho Rivero?

"Alguien me dijo por ahí que al interior de Cruz Azul había quienes consideraban que Nacho Rivero ya “había dado el viejazo”… ¿Hágame usted el favor?", escribió Faitelson en su cuenta de X, lo que generó polémica rápidamente.

Aficionados de Cruz Azul consideran que Faitelson dio información falsa, pues no confían debido a que el periodista no reveló la fuente específicamente. Los insultos y críticas llenaron las respuestas de la publicación.

Rivero ante América | IMAGO7

Con 33 años de edad, Rivero da señales de entrar a la última etapa de su carrera, pero no dentro del terreno de juego, donde ha ayudado en repetidas ocasiones al Cruz Azul, gracias a su fuerte compromiso y pasión por el club.

En su etapa con La Máquina, Rivero ha levantado dos Campeón de Campeones, una Concacaf Champions Cup y una Liga MX. El uruguayo ha disputado 228 encuentros, en los que ha metido 27 goles y 19 asistencias.

El rendimiento de Ignacio Rivero ante América generó diversas reacciones entre la afición, que resaltó su entrega y determinación en el Clásico Joven. Muchos destacaron que, más allá del gol, el uruguayo volvió a demostrar su compromiso habitual con Cruz Azul, algo que ha sido una constante durante su paso por el club.

El tanto ante las Águilas permitió a Rivero consolidarse como uno de los futbolistas más regulares del equipo en la presente campaña, manteniendo su nivel pese a las rotaciones y al paso del tiempo.

Con Cruz Azul | IMAGO7



