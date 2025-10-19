¿Desprecian a Nacho? Revelan que en Cruz Azul veían viejo a Rivero

David Faitelson aseguró que al interior de La Máquina, el uruguayo ya tenía otra consideración

¿Desprecian a Nacho? Revelan que en Cruz Azul veían viejo a Rivero
¿Desprecian a Nacho? Revelan que en Cruz Azul veían viejo a Rivero | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
19 de Octubre de 2025

Ignacio Rivero volvió a ser clave para Cruz Azul, esta vez ante América en el Clásico Joven, al anotar el gol que le dio el triunfo a La Máquina, además de un buen desempeño más allá del tanto en la segunda mitad del compromiso.

Rivero festeja
Rivero festeja | IMAGO7

¿Desprecian a Ignacio Rivero en Cruz Azul? 

Los elogios al futbolista de Cruz Azul fueron constantes, pues además de este partido, Rivero ha sido uno de los jugadores que más ha mantenido su nivel a lo largo de su estadía en La Noria.

David Faitelson, periodista de TUDN, reveló que al interior del club consideraban que Rivero había envejecido, lo cual sorprendió al polémico analista, quien decidió compartir dicha información a través de su cuenta de X.

¿Qué dijo Faitelson sobre Nacho Rivero? 

"Alguien me dijo por ahí que al interior de Cruz Azul había quienes consideraban que Nacho Rivero ya “había dado el viejazo”… ¿Hágame usted el favor?", escribió Faitelson en su cuenta de X, lo que generó polémica rápidamente.

Aficionados de Cruz Azul consideran que Faitelson dio información falsa, pues no confían debido a que el periodista no reveló la fuente específicamente. Los insultos y críticas llenaron las respuestas de la publicación.

Rivero ante América
Rivero ante América | IMAGO7

Con 33 años de edad, Rivero da señales de entrar a la última etapa de su carrera, pero no dentro del terreno de juego, donde ha ayudado en repetidas ocasiones al Cruz Azul, gracias a su fuerte compromiso y pasión por el club.

En su etapa con La Máquina, Rivero ha levantado dos Campeón de Campeones, una Concacaf Champions Cup y una Liga MX. El uruguayo ha disputado 228 encuentros, en los que ha metido 27 goles y 19 asistencias.

El rendimiento de Ignacio Rivero ante América generó diversas reacciones entre la afición, que resaltó su entrega y determinación en el Clásico Joven. Muchos destacaron que, más allá del gol, el uruguayo volvió a demostrar su compromiso habitual con Cruz Azul, algo que ha sido una constante durante su paso por el club.

El tanto ante las Águilas permitió a Rivero consolidarse como uno de los futbolistas más regulares del equipo en la presente campaña, manteniendo su nivel pese a las rotaciones y al paso del tiempo. 

Con Cruz Azul
Con Cruz Azul | IMAGO7


 

TE PUEDE INTERESAR

Turco Mohamed asegura que le falta al Toluca

Toluca | 19/10/2025

Turco Mohamed asegura que Toluca no ha alcanzado su máximo nivel: “Tenemos que mejorar”
Siboldi explota contra el arbitraje tras derrota vs Chivas: &quot;El futbol ya no es de contacto&quot;

Mazatlán FC | 19/10/2025

Siboldi explota contra el arbitraje tras derrota vs Chivas: "El futbol ya no es de contacto"
Histórico jugador del América estalla

América | 19/10/2025

Histórico jugador del América estalla contra actual plantilla azulcrema: “Están extraviados y sobrepasados”
Te recomendamos
Liga MX implementará sistema automático de offside en la Liguilla Apertura 2025
Futbol
Liga MX
Cruz Azul

LO ÚLTIMO

 