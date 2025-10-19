¿Castigo? América entrenó este domingo tras perder contra Cruz Azul

O es todo o es nada; Así son las cosas en el Club América que, después de haber perdido contra Cruz Azul el pasado sábado, ha reportado de forma normal a los entrenamientos este domingo.

Menos de 24 horas después de caer en el Estadio Olímpico Universitario, las redes sociales del club azulcrema compartieron un video donde los jugadores del equipo 16 veces campeón de la Liga MX está trabajando en las canchas de Coapa.

América reportó este domingo a los entrenamientos | @ClubAmerica

¿Castigo? No, recordemos que América y los equipos de la Liga MX jugarán entre semana debido a la fecha doble que tendrá el torneo Apertura 2025, por lo que se entiende que América esté entrenando este domingo.

América perdió la oportunidad de acercarse al liderato, quedando estancando en la tercera posición a cuatro puntos de Toluca y a uno de Cruz Azul.

¿A quién se enfrenta América?

Las Águilas del América, después de ser visitante en el Olímpico Universitario, el cuadro dirigido por André Jardine se enfrentará a Puebla en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

La actividad del cuadro azulcrema seguirá el próximo fin de semana, cuando visiten a Mazatlán en la jornada 15 del Apertura 2025.

