Mundial Sub 20: Así se jugará la final entre Argentina vs Marruecos

Las semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 llegaron a su fin este miércoles y la competición está cada vez más cerca de concluir, cuando Argentina y Marruecos se enfrenten para decidir quién será el campeón en el Mundial de esta categoría.

Marruecos, que venció a Francia en penales después de igualar 1-1 en 120 minutos, solo perdió un partido (contra México en la Fase de Grupos) y es el equipo que menos goles ha recibido en todo el campeonato (6 tantos en contra)

Marruecos jugará la final del Mundial Sub 20 | AP

Argentina, por su parte, llega a la Final del Sub 20 después de 24 años sin llegar a esta instancia, superando por la mínima diferencia a Colombia, después del gol de Mateo Silvetti a los 72 del encuentro.

Esta participación es apenas la cuarta participación de Marruecos en la Copa Mundial de la categoría, superando por mucho su mejor participación, la cual había sido unos Cuartos de Final en 2005.

¿Cuándo se jugará la Final?

El encuentro entre Marruecos y Argentina se jugará el próximo domingo, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el encuentro, en la Ciudad de México, se jugará a las 17:00 hrs.

Recordemos que el sábado 18 de octubre se jugará el encuentro por el tercer lugar, donde se enfrentarán Colombia contra Francia en el mismo estadio en donde se celebrará la final de la Copa del Mundo.

Argentina y Marruecos jugarán la Final del Mundial sub 20 | AP