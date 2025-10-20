Pollo Ortiz se burla de Argentina tras derrota en el Mundial Sub 20: “Queremos meseros para el Mundial”

El analista de FOX Sports sigue lanzando sobre los sudamericanos

Pollo Ortiz se burla de Argentina
Pollo Ortiz se burla de Argentina | RaoulPolloOrtiz
Ramiro Pérez Vásquez
20 de Octubre de 2025

Raoul ‘Pollo’ Ortiz sigue acaparando los reflectores debido a sus burlas sobre Argentina tras la caída en la Final del Mundial Sub 20 ante Marruecos que terminó  por desatar la ola de comentarios por conjunto Albiceleste

Pollo Ortiz l RaoulPolloOrtiz

A través de redes sociales y en particular desde su cuenta de X respondió a un periodista argentina, de nombre Ramiro Armesto, que le comentó su primer posteo donde aparece una mujer desconsolada en el que le regresaron el posteo con un: “Va a ser muy gracioso cuando queden eliminados siendo anfitriones y dando pena”.

Ante esto, el analista de FOX Sports resaltó con una burla llamando meseros a los argentinos: “No sería ninguna novedad. Por cierto, vamos a necesitar gente. En época mundialista daremos el 20% por el servicio”. 

Pollo en el Volcán l RaoulPolloOrtiz

¿Cuál fue la primera burla del Pollo Ortiz? 

El comunicador, conocido por su estilo directo y su rivalidad mediática con el futbol argentino, compartió una imagen en la que se veía a una aficionada de Argentina vestida con la playera de la Albiceleste y en un momento de tristeza con los ojos llorosos. 

Junto a la foto, escribió un mensaje que rápidamente generó reacciones y especialmente la del periodista: “Mira che, TyCSports… por si ocupas una fotito para acabar el partido. Ahora sí, ni con ayudas.”

El periodista no fue el único que respondió también hubieron otros como el siguiente: “Cuando te sientas un fracasado, pensá que hay mexicanos festejando un triunfo ajeno en un Mundial Sub-20.” 

Otros usuarios señalaron que la reacción del periodista era una muestra del resentimiento hacia el éxito reciente de las selecciones argentinas en diferentes categorías y que ahora tuvo un tropiezo ante una buena selección de Marruecos.

Argentina l AP

Revive rivalidad 

Cabe mencionar, que en redes sociales hubo de todo tipo de comentarios en su mayoría en tono de burla sobre los argentinos, y es que primeramente los sudamericanos se burlaron tras vencer a México al ritmo del Chavo del Ocho e imitando el baile de Chicha Sánchez. 

Marruecos l AP

TE PUEDE INTERESAR

Lionel Scaloni buscará refrendar el título conseguido en Qatar 2022

Internacionales | 13/10/2025

Selección Argentina confirma dura baja para el Mundial de 2026

Futbol | 24/06/2024

'Nací así porque Dios me eligió, fue un don que él me dio': Lionel Messi
Messi ganó la Copa América

Futbol | 11/07/2021

Lionel Messi: 'Dios estuvo guardando este momento para mí, contra Brasil y en la Final'
Te recomendamos
¿Más que una bebida? La ciencia detrás de los sueros orales
Futbol

LO ÚLTIMO

 