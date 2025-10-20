Cuauhtémoc Blanco es captado jugando pádel durante sesión de Cámara de Diputados

El diputado federal, y exfutbolista de las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel mientras se llevaba a cabo una sesión virtual de la Cámara de Diputados, en la que se discutían temas relevantes de la agenda legislativa.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al legislador vestido con ropa deportiva y sosteniendo una raqueta, participando activamente en un partido en la que se ve que no podía mantenerse conectado y se salía de la reunión en línea.

De acuerdo con reportes, Blanco estaba registrado como presente en la sesión remota, lo que ha generado críticas tanto de legisladores como de ciudadanos. Aunque cabe mencionar que hubo otros involucrados desde su casa pero no jugando como el exfutbolista.

Varios usuarios en redes sociales cuestionaron la ética del legislador, señalando que mientras se debaten asuntos importantes para el país, algunos representantes no cumplen con sus obligaciones. "Es una falta de respeto para los mexicanos", comentó una usuaria en X (antes Twitter).

¿Habrá represalias?

Ante el escándalo, algunos diputados pidieron una revisión del reglamento para las sesiones virtuales, exigiendo mayores controles y sanciones para quienes incumplan con su responsabilidad sus respectivas labores.

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente y el momento en el que se encontraba mientras se hacía la emisión de votos importantes para el gobierno.

¿Qué puesto ocupa Cuauhtémoc Blanco?

Blanco fue gobernador de Morelos y ahora ocupa un curul en San Lázaro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha sido una figura controvertida en la política mexicana, combinando su popularidad como exjugador de fútbol con una carrera política que ha estado marcada por polémicas.

El exjugador del América actualmente se desempeña como diputado federal por la vía plurinominal de la Cámara de Diputados de México en la LXVI Legislatura una instancia en la que se desempeña desde el 29 de agosto de 2024 hasta el 31 de agosto de 2027.

