Cuauhtémoc Blanco acude a Fiscalía de Morelos: “No tengo miedo de ir a la cárcel”

Casi al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum exortaba a Cuauhtémoc Blanco a presentarse a la Fiscalía de Morelos para aclarar la denuncia en su contra por parte de su media hermana por presunto abuso sexual, el exfutbolista acudió con las autoridades morelenses.

El diputado de Morena mencionó que venía a comparecer voluntariamente pues no tiene nada que ocultar. Además, que dijo que nadie lo protege luego que diputados de su partido y del PRI no lo desaforaron para que sea investigado.

“Me siento bien, vengo aquí a comparecer. Antes de otra cosa quiero agradecer a las y los diputados por tenerme confianza y defenderme de la violencia política; siempre voy a dar la cara”, detalló.

Cuauhtémoc Blanco descarta dejar el fuero

Los reporteros que lo esperaban a su salida de la Fiscalía cuestionaron al morenista si estaba dispuesto dejar el fuero para que continúen los trabajos de las autoridades.

“Eso no tiene nada que ver, el fuero, pero aquí estoy no me escondo”, respondió antes de ser interrumpido por su abogada que aclaró que estaban ahí para realizar una comparencia voluntaria.

“Cuauhtémoc Blanco tiene el derecho de defenderse. Está poniendo a disposición del ministerio público (MP) para colaborar en la investigación, con o sin fuero. Nos han informado que no se nos dará acceso a la carpeta de investigación debido a que no existe un acto de molestia”, detalló la defensa del deportista.

Cuauhtémoc Blanco no tiene miedo de ir a la cárcel

Al insistirle del por qué no solicitó permiso para enfrentar la denuncia en su contra, Blanco dijo que no era necesario pues seguirá dando la cara y no tiene miedo de ir a la cárcel.

“Nadie me protege… no (tengo miedo de ir a la cárcel) aquí estoy, que se esclarezca bien, eso es lo único que le pido a la Fiscalía (de Morelos) porque esta es una revancha política del exfiscal (Uriel Carmona), yo lo denuncié anteriormente por extorsión”, apuntó.

Por último, Cuauhtémoc explicó que confía en el trabajo de la Fiscalía de Morelos porque la anterior era un desastre que cambiaba dictámenes pues el exfiscal se había puesto de acuerdo con su media hermana para culparlo al rechazar darle un millón de pesos como indemnización tras su despido de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

"Vamos a impugnar el acuerdo que se nos acaba de notificar, en el cual nos están negando el acceso a la carpeta, insisto, por no existir un acto de molestia. Esto evidencia que están tratando de ocultar algo, y nos preocupa que no nos permitan acceder a los detalles que podrían esclarecer el caso", expuso la abogada.

