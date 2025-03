Claudia Sheinbaum afirma que fuero no protege a Cuauhtémoc Blanco

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a tocar el tema de Cuauhtémoc Blanco en su conferencia matutina, donde invitó al diputado de Morena a acudir a la Fiscalía de Morelos para que aclare las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual a su media hermana.

Al cuestionar a la mandataria sobre que el exfutbolista llegaría protegido por su fuero ante las autoridades, ella respondió que eso no tendría nada que ver porque la investigación no se detienen.

“No quiere decir que se interrumpa la investigación. Además ahora hay un nuevo fiscal en Morelos. Es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie pero tiene que demostrarse que hay un delito. ¿Quién lo define? La Fiscalía. Tiene que seguir la investigación, esta no se cierra”, declaró.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que hay un nuevo fiscal en Morelos / Redes Sociales|

Claudia Sheinbaum niega proteger a Cuauhtémoc Blanco

La Jefa del Ejecutivo reiteró que no está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco como lo está diciendo la oposición ya que ella sólo está para defender al pueblo de México.

“Esta idea de que ahora la presidenta está protegiendo… Yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México. No vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito”, expuso.

El diputado Cuauhtémoc Blanco no fue desaforado por las acusaciones de supuesto abuso sexual / Redes Sociales|

Por último, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo respetuosa de la división de poderes ya que no pactó con el PRI para salvar al exfutbolista a cambio de no desaforar al dirigente priista Alito Moreno.

“Yo respeto la división de los poderes, primero que nada. Respeto a los poderes y esa decisión la hizo la Cámara de Diputados. Cuando hablamos con Morena y los aliados tiene que ver con las leyes que impulsamos. Que se investigue todo lo que se tiene que investigar, le corresponde a las fiscalías y en su momento a los jueces. Que se investigue”, finalizó.

La mandataria asegura que no hubo pacto con el PRI para salvar a Blanco / Redes Sociales|

