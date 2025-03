Shakira reacciona a mentadas de madre de sus fans en México hacia Piqué

Shakira sigue facturando con su serie de presentaciones en México, sumándose recientemente cuatro para agosto y septiembre, y entre lo destacado de sus conciertos en nuestro país está el apoyo que le ha mostrado su público, específicamente con cánticos hacia su ex pareja Gerard Piqué, algo a lo que ya reaccionó la cantante colombiana.

Todo comenzó en redes sociales con un video que se hizo viral donde se observa a una seguidora de ‘La Loba’ tratando de organizar a otros fans para que le mienten la madre a Piqué, el ex futbolista español que en 2022 se separó de Shakira tras serle infiel.

“Estamos organizando todos para que después de los globitos empecemos a gritar: ‘chinga tu mad…, Piqué; chinga tu mad…, Piqué’. Es parte de nuestro proceso de sanación para soltar la ira que traemos desde 2022 y desde La Rúa (ex novio de Shakira), vamos a empezar ‘chinga tu mad…, Piqué’”, es lo que dice la fan de la cantante en el video.

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que una fan de @shakira, presente en uno de sus conciertos, pide a los asistentes gritar “¡Ch1..ng* tu madre, Piqué!” como parte de un supuesto “proceso de sanación”.



Sobre esta situación recientemente Shakira fue cuestionada, respondiendo que aunque no escucha del todo los gritos de sus fans durante los conciertos, ella está a favor de que se expresen como quieran.

“Yo no escucho porque tengo estos audífonos, después me cuentas qué dicen. Yo siempre me pregunto qué están diciendo porque esas cosas no las escucho mucho, escucho lo bonito como ¡Shakira, Shakira! o ¡Shakira, hermana, ya eres mexicana! eso sí lo esucho y lo entiendo, otras cosas mejor no", comentó la barranquillera en entrevista con Televisa.

Especial N+ | Shakira, en entrevista exclusiva con @daniellemx_, nos cuenta lo que significa México para ella.



Y agregó: “Que las digan, que digan lo que quieran. Hay que ser libres y hay que expresar. Los procesos de sanación tardan muchos años”.

