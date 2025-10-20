¿Adiós Puma? Chivas podría cambiar de marca para 2026

En 2016, Puma llegó a México para vestir a las Chivas Rayadas del Guadalajara, una sociedad que estaba pactada hasta 2021 y que vivió su renovación en 2020 por cinco años más, lo que extendía el vínculo hasta el verano del 2026.

A pesar de una buena relación, Chivas estaría pensando no renovar nuevamente su convenio con la marca alemana y ya tendría en la mira a la marca que los vestirá después del Mundial 2026.

De acuerdo con Footy Headlines, Chivas tendría todo listo para ser patrocinado y vestido por Nike, marca que solo ha hecho la playera del Rebaño Sagrado en una ocasión.

Nike fue la marca que vistió a Chivas durante cinco partidos después de la consecución de la décima estrella del Rebaño Sagrado, solo dos juegos de Liga MX, relación que terminó debido a problemas con las marcas que patrocinaban en ese entonces a las Chivas.

Después de la experiencia, corta, de Chivas con Nike, el Rebaño regresó a ser vestido por la marca mexicana Atlética, convirtiendo a la playera de la marca estadounidense en un artículo de colección.

La relación con Puma 'dejó' un campeonato

El último título de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue en 2017, usando la indumentaria de la marca alemana, después de nueve años con Puma, Chivas regresó a una final de Liga en el Clausura 2023, misma que perdió frente a los Tigres de la UANL.

