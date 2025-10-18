Pelea Karely Ruiz HOY: Horario, Canal y Transmisión de Stream Fighters 4

El boxeo de influencers continúa expandiendo sus fronteras. Esta tarde, la capital colombiana se convertirá en el epicentro de un nuevo fenómeno de entretenimiento deportivo con la celebración de Stream Fighters 4, un evento que busca replicar el éxito mundial de este formato y que será estelarizado por la modelo e influencer mexicana Karely Ruiz y la local Karina García.

La función es una creación del reconocido youtuber colombiano 'WestCol', apenas dos meses después de que un evento similar, Supernova Strickers, demostrara el apetito del público por estas contiendas. Stream Fighters 4 sigue claramente el camino trazado por "La Velada del Año" de Ibai Llanos.

Karely Ruiz peleará en Stream Fighters 4 | IG: stream_fighters

Karely Ruiz representado a México

Karely Ruiz subirá al cuadrilátero a solo ocho meses de haber dado a luz y, de acuerdo con la información de la organización, esta será su primera presentación en un evento de esta magnitud. Su rival, Karina García, se encuentra en una situación similar, reconociendo abiertamente que "nunca antes había peleado". Sin embargo, la repercusión mediática del evento y la motivación económica han sido los motores para ambas influencers.

Horario y transmisión para México

Para los seguidores mexicanos que deseen presenciar el debut boxístico de Karely Ruiz, la función ha sido programada para arrancar esta misma tarde.

Hora de la Función: La cartelera completa de Stream Fighters 4 comenzará a las 15:00 horas (Tiempo de México) .

Hora Estimada del Combate Estelar: Se prevé que la pelea entre Karely Ruiz y Karina García se realice cerca de las 21:00 horas (Tiempo de México).

Se prevé que la pelea entre se realice cerca de las . Sede: Coliseo MedPlus de Bogotá.

Karely Ruiz, influencer mexicana | IG: stream_fighters

¿Dónde ver la pelea en México?

Al ser un evento diseñado exclusivamente para el entorno digital y redes sociales, la transmisión no estará disponible por televisión abierta ni por sistemas de pago.

Plataforma de Transmisión: El evento será emitido de forma completamente gratuita a través de la plataforma de streaming Kick.

Cartelera Completa

Además del combate estelar, la función Stream Fighters 4 presentará otras cinco peleas de gran atractivo para el público digital, todas protagonizadas por creadores de contenido con grandes bases de seguidores:

Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)

Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea ‘La Valdiri’ (Colombia)

TheNino (República Dominicana) vs. ByKing (Chile)

JH de la Cruz (Colombia) vs. CristoRata (Perú)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. Belosmaki (Colombia)

Cartelera de Stream Fighters 4 | IG :stream_fighters