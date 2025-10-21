Diego Forlán es hospitalizado tras desgarradora lesión en partido amateur

Una desagradable noticia ha suscitado con Diego Forlán, histórico jugador uruguayo, luego de darse a conocer la fuerte lesión que presentó durante el partido entre Old Boys y Old Christians, esto en liga amateur.

El veterano que colgó los botines en 2019 tuvo un fuerte golpe durante el encuentro, según dieron a conocer diversos medios, donde tuvo que ser hospitalizado tras resultar con fractura de tres costillas y un leve neumotórax.

Imagen de lesión l Nataellrosynlyn

El hecho ocurrió dentro de la Liga Universitaria de deportes, una categoría para mayores de 40 años, que provocó que fuera internado hasta este martes estando en observación. El resultado quedó a segundo plano terminando con un 4-1 a favor de su equipo.

¿Quién es Diego Forlán?

Diego Martín Forlán Corazo nació el 19 de mayo de 1979 en Montevideo, Uruguay. Es ampliamente reconocido como uno de los futbolistas uruguayos más destacados de su generación que se convirtió en gran figura de la ‘Garra Charrúa’.

Comenzó en Uruguay, luego pasó al Club Atlético Independiente en Argentina y dio el salto a Europa con Manchester United en Inglaterra en 2002. Tras una etapa menos brillante en Inglaterra, se consagró en España con el Villarreal CF y especialmente con el Atlético de Madrid, donde alcanzó grandes éxitos.

Diego Forlán es hospitaliado l PublinewsGT

Vestido con la camiseta de Selección de fútbol de Uruguay, Forlán disputó más de 100 partidos y convirtió 36 goles. Ganador del Balón de Oro al mejor jugador del Mundial 2010, donde Uruguay llegó a semifinales.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Forlán brilló con goles espectaculares y fue pieza clave en el camino de Uruguay hacia las semifinales. Dos veces ganador de la Bota de Oro europea por ser el máximo goleador de Europa (temporadas 2004‑05 y 2008‑09).

Diego forlán con la raqueta l ITFTennis_es

¿Qué fue después de su carrera?

Su carrera se extendió hasta 2019, año en que anunció su retirada del fútbol profesional. El uruguayo decidió incursionar en el mundo del tenis. A sus 45 años, se propuso debutar como tenista profesional en un torneo ATP, tras haber competido en circuitos sénior dando así un giro a su deporte en el que se hizo famoso y muy querido.

Forlán en el Tenis l ITFTennis_es