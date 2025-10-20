México podría hacer historia con su sexto Mundial si recibe el femenil en 2031

La casa del Mundial. Con la candidatura de México para la Copa del Mundo Femenil de 2031, nuestro país aspira a su sexto Mundial en toda la historia, una cifra única en todo el mundo. A pesar de que Estados Unidos y Brasil le siguen de cerca, el suelo mexicano es el que más justas mundialistas ha tenido entre Mundiales Sub 17 y Sub 20 varoniles, aunado a las Copas del Mundo de Selecciones Mayores en la rama varonil y femenil.

México ha sido sede de los Mundiales de 1970 y 1986, además de recibir el Sub 20 varonil en 1983 y el Sub 17 en 2011. Con la próxima Copa del Mundo de 2026, que compartirá con Estados Unidos y Canadá, sumará cinco ediciones organizadas. Además, su candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial Femenil de 2031 podría colocarlo como el único país que ha albergado seis justas mundialistas.

México busca un Mundial más | MEXSPORT

Estados Unidos también ha tenido un papel protagónico. Fue sede del Mundial masculino en 1994 y del Femenil en 1999 y 2003. Con el torneo de 2026 ya confirmado y su candidatura junto a México para 2031, podría llegará a cinco Copas del Mundo.

Brasil ocupa el tercer puesto en este listado al haber recibido los Mundiales masculinos de 1950 y 2014 y el Sub 17 en 2019. En total, ha albergado tres Copas del Mundo en las categorías consideradas, todas dentro de su territorio. Sin embargo, una cuarta se le sumará, pues serán los anfitriones de la Copa del Mundo Femenil en 2027.

Con cuatro justas mundialistas también se encuentra otro país de Norteamérica. Con el Mundial Femenil de 2015, el Sub 20 de 2007, el Sub 17 de 1987 y la próxima Copa del Mundo en conjunto en 2026, Canadá albergará su cuarto torneo de selecciones en estas categorías. Además de Canadá, también Chile cuenta con la misma cantidad.

México ha sido sede de tres Mundiales varoniles | MEXPORT

Con tres justas mundialistas esta Alemania, quien también se coloca entre las naciones más experimentadas en este rubro. Fue sede del Mundial masculino de 1974 (como Alemania Federal) y 2006 (ya unificada), además del Femenil de 2011.

Con tres Mundiales en estas categorías están países como Argentina, Australia, China, Corea del Sur, Francia, Italia, Japón y Qatar. Con dos se encuentran Nigeria, Indonesia y Egipto, mientras que con uno hay naciones como Colombia, Ecuador, España, Malasia, Países Bajos, Polonia, Portugal y más.

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”

Con la posibilidad de albergar la Copa del Mundo Femenil de la FIFA en 2026, Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femenil destacó para RÉCORD que esta oportunidad es un “sueño hecho realidad”, el cual impulsará aún más el futbol femenino en México.

El primer Mundial en México fue en 1970 | MEXSPORT

“Emocionante porque pues así como las otras panelistas, pues uno pasó por diferentes etapas, como jugadora, como entrenadora, hoy día como directiva. El momento en que se vive, yo creo que hubiera sido impredecible. Sobre todo, pues cuando era jugadora. El pensar que pudiera haber un Mundial que se jugara en México, con cuatro países y que tuviéramos un futbol profesional, realmente es como un sueño hecho realidad”.

Además, la representante mexicana hizo hincapié que esta justa mundialista inspirará a más mujeres en México a jugar futbol. De igual manera, prometió que esta Copa del Mundo puede ser la mejor de la historia con la organización de cuatro países.

“El poder o el saber que se va a jugar un Mundial en México, pues va a ayudar a seguir impulsando el futbol femenil, el deporte femenil, pero sobre todo el futbol y va a ayudar a que las niñas pues puedan seguir inspirándose, en sus heroínas. Además, Estados Unidos siempre busca hacer algo novedoso e impactante. Hoy son cuatro países y promete que va a ser el Mundial más espectacular que se ha jugado”, comentó.

El último Mundial que México recibió fue el Sub-17 de 2011 | MEXSPORT