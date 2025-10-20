Todos los títulos que ha ganado África en la historia del futbol internacional

El futbol africano ha demostrado su creciente fortaleza en el panorama mundial, especialmente en las categorías con límite de edad. La reciente victoria de Marruecos en el Mundial Sub-20 de 2025 se suma a un palmarés que ya incluye glorias en torneos juveniles y en los Juegos Olímpicos, consolidando a las selecciones africanas como rivales de peso en el futuro del deporte rey.

Dominio histórico en la Sub-17

La selección de Nigeria se ha erigido como la máxima potencia en la categoría Sub-17. Con cinco títulos en su haber, los Golden Eaglets son los máximos ganadores históricos del torneo. Su historial de triunfos se extiende desde 1985 hasta 2015, demostrando una notable consistencia:

Nigeria ha ganado 5 veces el Mundial Sub-17 | AP

Nigeria: 1985, 1993, 2007, 2013, 2015

Otro gigante africano en esta categoría es Ghana, que también ha levantado el trofeo en dos ocasiones, sumando un total de siete coronas para el continente en el Mundial Sub-17:

Ghana: 1991, 1995

La gloria en la Sub-20

El Mundial Sub-20 ha visto a dos naciones africanas alcanzar la cima. Ghana fue la primera en hacerlo en 2009, demostrando que la calidad juvenil africana podía replicar el éxito de la Sub-17.

Ahora, Marruecos ha marcado un hito al consagrarse campeón en 2025, un triunfo que consolida la buena racha del futbol marroquí tras su histórica actuación en la categoría mayor.

Ghana: 2009

2009 Marruecos: 2025

Marruecos vigente campeón del Mundial Sub-20 | AP

Doble oro Olímpico

El fútbol en los Juegos Olímpicos también ha sido testigo de la capacidad africana para conquistar la máxima presea. Nigeria se llevó la medalla de oro en 1996, un logro que resonó a nivel mundial. Cuatro años después, Camerún repitió la hazaña en el año 2000, afirmando la calidad de las selecciones olímpicas del continente.

Nigeria: Atlanta 1996

Atlanta 1996 Camerún: Sídney 2000

La asignatura pendiente: El Mundial mayor

A pesar de este impresionante palmarés juvenil y olímpico, ningún país africano ha logrado levantar el trofeo del Mundial en categoría mayor. Sin embargo, la brecha parece acortarse. La histórica actuación de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde se convirtió en la primera nación africana en alcanzar las Semifinales, demuestra que el continente está tocando a la puerta de la élite absoluta