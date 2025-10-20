¡No perdona! Arturo Vidal lanza indirecta y se burla de Argentina por perder la Final del Mundial Sub-20

Una vez más, el nombre de Arturo Vidal se convierte en sinónimo de controversia y rivalidad, con Argentina como blanco principal. El experimentado mediocampista chileno se colocó en el centro de la polémica con un gesto explícito en redes sociales que exacerbó, aún más, las históricas tensiones deportivas con la ‘Albiceleste’ tras la derrota de la Selección Argentina Sub-20.

Argentina perdió la Final del Mundial Sub-20 | AP

El detonante fue la final del Mundial Sub-20 de la categoría, donde el equipo dirigido por Diego Placente cayó por 2-0 ante una imparable selección de Marruecos. El combinado africano se coronó campeón mundial por primera vez en su historia con un doblete histórico de Yassir Zabiri, un resultado que Vidal no dudó en celebrar de manera pública.

La indirecta de Vidal a Argentina

Minutos después de que Marruecos sellara su triunfo y levantara la copa, el exjugador del Barcelona y Bayern Múnich, fiel a su estilo provocador, publicó una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente se hizo viral.

La imagen, que muestra el segundo gol marroquí en una pantalla de televisión, fue acompañada de un texto contundente y una serie de emojis que no dejaban lugar a dudas sobre su intención.

Esta publicación fue interpretada de manera unánime como una clara e inequívoca muestra de festejo por la caída del equipo argentino, campeón en la edición anterior del torneo.

Una provocación que se suma a la lista

El posteo no pasó inadvertido para la hinchada argentina. La reacción fue inmediata, interpretándolo como una nueva burla del 'Rey Arturo', quien ya tiene un largo historial de cruces mediáticos y tensiones contra jugadores y fanáticos de la ‘Albiceleste’.

Arturo Vidal, histórico de Chile | MEXSPORT