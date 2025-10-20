¡Karma! Selección Argentina Sub-20 recibe una oleada de burlas tras perder la Final del Mundial

La Selección Argentina Sub-20 no pudo coronar su camino en el Mundial de la categoría y cayó en la final ante Marruecos, un resultado que, si bien es doloroso, se convirtió en el blanco de burlas masivas en las redes sociales. El motivo: las celebraciones previas de los jugadores argentinos tras eliminar a México y Colombia.

Argentina pierde la Final del Mundial Sub-20 | AP

La cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje de apoyo a sus jugadores, pero la intención se vio rápidamente opacada por una avalancha de comentarios sarcásticos y memes. El ángulo de la crítica es claro: la revancha por las celebraciones que muchos consideraron excesivas y burlonas.

El 'Chavo del 8'

La polémica comenzó en las rondas previas. Tras eliminar a la Selección Mexicana, la Albiceleste Sub-20 celebró en el vestuario con música del famoso programa "El Chavo del 8", una clara referencia al país azteca que fue interpretada como una mofa.

La historia se repitió con Colombia. Al derrotar a la selección cafetalera, el festejo incluyó la canción "El ritmo que nos une", mejor conocida como "Hoy juega la Sele", una pieza insignia de la selección colombiana.

Burlas para Argentina | CAPTURA

Estos antecedentes sirvieron de munición perfecta para los aficionados rivales.

Los polémicos bailes

La derrota en la final fue la excusa ideal para que, principalmente mexicanos y colombianos, se desquitaran en la publicación de la AFA. Argentina se convirtió en tendencia en México y los comentarios de burla se multiplicaron:

"Pipipipi" : La famosa onomatopeya de llanto de 'El Chavo del 8' fue la referencia más utilizada por los mexicanos.

: La famosa onomatopeya de llanto de 'El Chavo del 8' fue la referencia más utilizada por los mexicanos. "¿No hay baile hoy?" y "Que bailen, que bailen": Mensajes que recordaban las polémicas celebraciones del vestuario argentino.

Las publicaciones están repletas de memes alusivos al 'Chavo del 8', confirmando que el fútbol, en redes sociales, no perdona y el 'karma' es un concepto que aplica con rigor.

Para los aficionados de México y Colombia, la derrota argentina en la final es la dulce venganza a las celebraciones que en su momento generaron controversia.