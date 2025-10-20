Mundial 2026: Así avanzan las obras de remodelación en el Estadio Banorte

Los preparativos de cara a la próxima Copa del Mundo siguen marcha y a 234 días que el Mundial 2026 comience, la remodelación del Estadio Banorte sigue su marcha, con nuevos avances.

Los exteriores del Coloso de Santa Úrsula han comenzado a cambiar de manera drástica y se ha comenzado a notar los trabajos ya en la fachada del Estadio Banorte, que es “la parte final” de la remodelación, aunque todavía se sigue trabajando a marchas forzadas en el interior.

Continua la remodelación del Estadio Banorte | MEXSPORT

Las obras de remodelación, se espera, que puedan terminar antes del próximo mes de marzo del siguiente año, fecha en la que se supone que la administración del inmueble tendría que entregar el Estadio Banorte a FIFA.

Aunque se planea que el Banorte pueda tener un par de partidos previos en la Liga MX, para FIFA, la reinauguración oficial del Coloso de Santa Úrsula podría ser en marzo ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

¿Cuántos partidos se jugarán en el Estadio Azteca?

En el Coloso de Santa Úrsula se jugarán tres partidos de fase de grupos, un partido de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final, mismo que podría jugar la Selección Mexicana de Futbol si clasifica como primer lugar de su grupo.

El Mundial de 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será la tercera vez que el Estadio Azteca reciba el primer partido de una Copa del Mundo.

