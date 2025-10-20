Hansi Flick se ‘desnudó’ ante los medios: “Barcelona ha cambiado mis emociones”

El Barcelona volvió al triunfo en LaLiga ante el Girona que lo mantiene al acecho del liderato después de la victoria del Real Madrid ante el Getafe; ahora el conjunto Blaugrana tiene otro compromiso de Champions League ante Olympiacos.

Previo al juego el entrenador Hansi Flick habló en conferencia de prensa sobre el partido ante los griegos pero también reflexionó sobre su aspecto emocional después de que le preguntaran si es que estaba más nervioso.

Hansi Flick l AP

El alemán detalló que no siente nervios alguno: “Quiero aclarar que NO estoy nervioso. Recuerdo cuando era entrenador del Bayern y jugamos contra el Barcelona, sacaron imágenes cuando marcamos y mi cara fue la misma tras el primer, segundo, y octavo gol. Decían, él nunca sonríe. En estos momentos, muestro más emociones."

“Puede que este club me haya cambiado por completo. De verdad, amo a este club, amo Barcelona y la gente aquí. Es increíble. Doy lo mejor para este club y vivo para el club.”, resaltó tras esa chusca pregunta entre los cuestionamientos.

LaLiga l AP

¿Qué dijo sobre Rashford?

Hansi Flick habló sobre Marcus Rashford y simplemente elogió lo que puede aportar gracias a su verticalidad dentro del campo jugando en diferentes posiciones: “Es una buena opción Rashford como 9, pero también puede jugar de 11.

“Es lo que pensamos cuando lo fichamos: puede jugar de 9 o de 11, y es muy bueno tenerlo en nuestro equipo. En las últimas semanas ha mejorado mucho, nos da muchas cosas positivas., mencionó el DT del Barcelona previo al encuentro ante Olympiacos.

Flick resaltó a Dani Bardhi como una buena opción en el ataque: “Podemos pensar también en que pueda jugar como delantero o mediapunta, ya sea cuando está en el banquillo o de titular", resaltó sobre el inglés.

Marcus Rashford l AP

¿Cómo va el Barça en la clasificación?

El Barcelona se enfrenta al Olympiacos en la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League; el conjunto Blaugrana registra una victoria y una derrota que lo tienen con tres unidades en la decimosexta posición, en una clasificación donde Bayern Munich es líder por diferencia de goles.

Barcelona l AP