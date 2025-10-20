México busca organizar otro Mundial de la FIFA en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica

México quiere otro Mundial y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que presentó su candidatura para albergar otro torneo de la FIFA. La idea, según el comunicado, es juntar a cuatro federaciones para albergar la Copa Mundial Femenina de 2031.

La candidatura juntará a México con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica "con la promesa de entregar el torneo de mayor impacto en su historia, dejar un legado, inspirar a futuras generaciones y empoderar a la mujer en el deporte". En caso de concretarse, será un momento histórico para el futbol femenil.

La FMF presentó la candidatura conjunta | IMAGO 7

Andrea Rodebaugh, Directora Deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles de México, destacó que es un día histórico y el resultado de las federaciones internacionales por impulsar el futbol femenino. "Este logro refleja el crecimiento, pasión y, sobre todo, el esfuerzo de todas las mujeres y hombres que han luchado por abrir camino en el futbol".

"Es reflejo del lugar que la Selección Femenil ha ganado en el corazón de México. Estamos seguros que nuestro país dejará huella y será fuente de inspiración para miles de niñas y jóvenes que sueñan con llegar lo más lejos posible y cumplir sus sueños", declaró.

¿Cuándo se define la sede del Mundial Femenil 2031?

Hace un par de años, México y Estados Unidos plantearon la posibilidad de albergar juntos el torneo femenino, pero en 2024 retiraron su candidatura para la edición de 2027, que se celebrará en Brasil. Sin embargo, en mayo de 2025 el país del norte confirmó su intención de albergar el Mundial de 2031 en colaboración con otros países.

El Tri podría ser local en el Mundial 2031 | IMAGO 7

Este lunes se confirmó el interés de celebrar con tres naciones más el torneo, mismo que será el primero con 48 selecciones participantes. España, Marruecos y Sudáfrica también han manifestado su interés (de forma separada), pero de forma oficial todavía no han presentado su candidatura ante la FIFA.

Está previsto que la elección de la sede, a la espera de que haya más candidaturas, se haga el próximo 30 de abril, en un evento en Vancouver, Canadá. Mientras que el torneo se celebrará entre julio y agosto de 2031, también con fechas por confirmarse.

Segundo Mundial para México

En caso de que la candidatura de los cuatro países proceda, será el tercer Mundial para Estados Unidos que albergó las ediciones de 1999 y 2003. Para México, Costa Rica y Jamaica será la primera ocasión, aunque la nación azteca ya recibió un Mundial hace más de 50 años, aunque fue un torneo sin carácter oficial.

México quiere albergar el Mundial Femenino | IMAGO 7

Fue la Copa Mundial Femenina de 1971, segunda edición celebrada sin reconocimiento de la FIFA, la que visitó territorio mexicano. Contó con la participación de seis selecciones (México, Argentina, Dinamarca, Italia, Inglaterra y Francia) y se jugó en el Estadio Azteca y el Estadio Jalisco.

El Tri, que un año antes se quedó con el tercer lugar, perdió la Final contra Dinamarca, con un marcador 3-0. El partido se celebró en el coloso de Santa Úrsula, el cual -según reportes- estuvo lleno con más de cien mil asistentes.

México podría ser local en un histórico Mundial | IMAGO 7